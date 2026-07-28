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Milei se reunió con Keiko Fujimori en Lima antes de su asunción presidencial

El Presidente mantuvo un encuentro privado con la mandataria electa de Perú antes de la ceremonia de traspaso de mando. Tras la investidura, recibirá un Doctor Honoris Causa y brindará un discurso con definiciones sobre el escenario político latinoamericano.

28 de julio 2026 · 19:13hs
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Milei se reunió: el presidente argentino se encontró con Keiko Fujimori en Lima antes de su asunción.

Milei se reunió: el presidente argentino se encontró con Keiko Fujimori en Lima antes de su asunción.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión privada en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en la antesala de la ceremonia de asunción que marcará el regreso del fujimorismo al poder tras dos décadas.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión constituyó la primera actividad oficial del mandatario argentino en la capital peruana, adonde llegó el lunes por la noche tras adelantar su viaje previsto originalmente para este martes.

La presencia de Milei en Lima se produce en un contexto de reconfiguración política en la región y es interpretada como un nuevo gesto de acercamiento entre gobiernos y dirigentes de centroderecha de América Latina.

La ceremonia de asunción

La jura de Keiko Fujimori estaba prevista para las 14.45 (hora argentina) y contó con la participación de varios líderes internacionales.

Entre los asistentes figuraban el rey Felipe VI de España, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y dirigentes políticos de distintos países de la región, además de referentes vinculados al espacio político de la mandataria peruana.

LEER MÁS: Milei recibió a Georgieva en Casa Rosada y el FMI ratificó su respaldo al programa económico argentino

La llegada de Milei también se da en un momento de fuerte actividad internacional para el Gobierno argentino, luego de la visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y en medio de la tensión diplomática con Brasil.

Discurso y reconocimiento académico

Tras participar de la ceremonia de investidura, el jefe de Estado argentino recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres.

Posteriormente brindará una conferencia en esa casa de estudios, donde se espera que exponga su visión sobre el contexto político y económico de América Latina, con un discurso centrado en la defensa de las ideas liberales y el fortalecimiento de los vínculos entre gobiernos afines de la región.

La visita forma parte de la estrategia internacional del Gobierno argentino para profundizar las relaciones políticas con administraciones y dirigentes que comparten una agenda de orientación liberal y de centroderecha.

Milei Keiko Fujimori Lima Asunción
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