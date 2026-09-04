Uno Santa Fe | El País | DNI

Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo, requisitos y cómo hacer el trámite

El Renaper comenzó a emitir el DNI con chip sin contacto y datos biométricos. Paso a paso cómo tramitarlo

4 de septiembre 2026 · 16:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo

Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo, requisitos y cómo hacer el trámite

El Registro Nacional de las Personas de Argentina, (Renaper) comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico, un documento que incorpora un chip sin contacto, datos biométricos y mayores medidas de seguridad. A pesar de los cambios tecnológicos, no es obligatorio reemplazar de inmediato todos los ejemplares anteriores: los DNI vigentes mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento.

Principales novedades del nuevo documento

El nuevo DNI electrónico utiliza un chip sin contacto que almacena información y datos biométricos para facilitar la validación electrónica de la identidad. El soporte es de policarbonato con grabado láser, un material más resistente que busca dificultar adulteraciones y falsificaciones.

El diseño también se renovó. Incorpora símbolos nacionales como la escarapela alrededor del retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares y de la Cordillera de los Andes, y el mapa bicontinental.

Quiénes están obligados a tramitarlo

La aparición del nuevo formato no obliga a renovar el documento solo por el cambio tecnológico. Deben solicitar un nuevo ejemplar:

  • Quienes tengan el DNI vencido.
  • Los menores en las edades de actualización obligatoria (entre los 5 y 8 años, y al cumplir los 14).
  • Personas que hayan cambiado de domicilio, nombre u otro dato filiatorio.
  • Quienes hayan perdido el documento o presenten un deterioro que impida una correcta identificación.

Los ejemplares anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Una vez que corresponda renovarlos, el Renaper entregará el modelo vigente en ese momento.

Requisitos para obtener el nuevo DNI

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI actual (si se conserva) y abonar el arancel correspondiente. En el caso de menores de edad, deben concurrir acompañados por el padre, la madre o el representante legal, junto con la partida de nacimiento y la documentación que acredite los datos.

Durante la atención presencial se capturan nuevamente las huellas dactilares, una fotografía digital y la firma electrónica del titular.

Paso a paso para renovar el DNI

  • Buscar un centro de atención habilitado y solicitar turno a través de los canales oficiales del Renaper o de Mi Argentina.
  • Abonar el arancel correspondiente.
  • Concurrir al centro en la fecha asignada para la identificación y la captura de datos biométricos.
  • Recibir la constancia de trámite, que permite hacer el seguimiento hasta la entrega del documento.

Existen modalidades de entrega más rápida para casos de urgencia, con aranceles y condiciones diferentes al trámite regular. Se recomienda consultar las opciones disponibles antes de iniciar la gestión.

Para qué sirve el chip

El chip sin contacto permite realizar verificaciones electrónicas de identidad y refuerza la seguridad del documento. Junto con el policarbonato y el grabado láser, busca alinear el DNI argentino con estándares internacionales de documentación de alta seguridad.

La implementación del nuevo DNI electrónico es progresiva: se incorporará de manera natural a medida que los ciudadanos deban renovar su documento por vencimiento, pérdida, deterioro o cambios de datos.

DNI Renaper DNI electrónico chip Argentina documento
Noticias relacionadas
Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

El Gobierno fijó un nuevo salario mínimo en septiembre: cómo serán las subas mes a mes hasta abril de 2027

El Gobierno fijó un nuevo salario mínimo en septiembre: cómo serán las subas mes a mes hasta abril de 2027

El presidente Javier Milei anunciará hoy por cadena nacional la postura del Gobierno sobre las Malvinas tras declaraciones de Trump.

Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Lo último

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Último Momento
Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

Unión va por un zaguero distinto para reemplazar a Maizon Rodríguez

Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

Ovación
Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Italia

Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Italia

Atlas avanzó por Kevin Zenón y se encamina su salida de Boca

Atlas avanzó por Kevin Zenón y se encamina su salida de Boca

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"