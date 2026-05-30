Uno Santa Fe | Santa Fe | DNI

Santa Fe habilitó la solicitud online de DNI y pasaporte para personas con imposibilidad de traslado

El Registro Civil incorporó un trámite digital para gestionar la toma de datos a domicilio destinada a la confección de DNI y pasaportes para personas que no pueden concurrir a una oficina por razones de salud, discapacidad o dificultades de movilidad.

30 de mayo 2026 · 11:46hs
El Registro Civil habilita la solicitud online de DNI y pasaporte

gentileza

El Registro Civil habilita la solicitud online de DNI y pasaporte

En otra acción concreta de accesibilidad y derecho a la identidad, desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se puso a disposición la gestión online para solicitar la toma domiciliaria de datos digitales destinada a la confección del DNI y/o pasaporte para personas que, por razones de salud, discapacidad o imposibilidad de traslado, no puedan concurrir de manera presencial a una oficina de Registro Civil.

Registro Civil Santa Fe móvil

La medida se enmarca en Territorio 5.0, la estrategia provincial impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que integra innovación, modernización del Estado y políticas sociales para construir un servicio público más accesible e inteligente.

Se trata de un trámite diseñado para que, de manera fácil, rápida y transparente, la ciudadanía santafesina acceda a estos dispositivos domiciliarios pensados para quienes no puedan realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del Registro Civil.

Al respecto, Sergio Duarte, director provincial de Registro Civil, expresó que este servicio se brinda “en el marco de la consigna que sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro respecto de gestionar de manera tal que logremos acercar cada día un poco más el Estado a los ciudadanos”.

Acercar un trámite, cambiar una vida

Una vez generado y aprobado el trámite, el Registro Civil enviará un equipo al domicilio particular, geriátrico, hospital o sanatorio para la toma de datos digitales necesarios para la impresión del DNI o pasaporte.

Duarte remarcó que se estará brindando “un mejor servicio, fundamentalmente para aquellas personas que no puedan acercarse debido a alguna cuestión de salud o imposibilidad motriz y así puedan acceder al derecho a la identidad a través de realizar el trámite de DNI o pasaporte”.

Costos del trámite y entrega

DNI

  • Regular: $10.000
  • Exprés: $26.000

Asimismo, el trámite será gratuito para personas que perciban jubilación mínima, sean beneficiarias de planes sociales, posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) o presenten declaración jurada de escasos recursos.

Pasaporte

  • Regular: $100.000
  • Exprés: $200.000

El pago deberá realizarse de manera electrónica al momento de la visita domiciliaria, mediante un código QR generado en ese instante por el agente del Registro Civil.

El DNI o pasaporte será entregado por correo postal en el domicilio declarado durante la gestión.

En caso de poseerlo, se podrá adjuntar un certificado médico que detalle la historia clínica y acredite que la persona se encuentra imposibilitada de trasladarse. Este requisito no es obligatorio para realizar el trámite.

La gestión puede realizarse a través del siguiente enlace:

https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/68f62f2e9c0e6291ddc5b51a

DNI pasaporte solicitudes online Santa Fe
Noticias relacionadas
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en la ciudad de Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902

La Marcha de San Lorenzo será obligatoria en las escuelas de Santa Fe: por qué es mucho más que una canción patria

clima en santa fe: que dice el pronostico para el fin de semana y el comienzo de junio

Clima en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el fin de semana y el comienzo de junio

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este sábado

Orgullo santafesino: Zenón Pereyra fue elegido para representar al país ante la ONU como uno de los mejores pueblos del mundo

Orgullo santafesino: Zenón Pereyra fue elegido para representar al país ante la ONU como uno de los mejores pueblos del mundo

Lo último

Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

El cuarto ciclo de Madelón: números, logros y desafíos pendientes

El cuarto ciclo de Madelón: números, logros y desafíos pendientes

Último Momento
Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cómo acceder al descuento y pagar $1.900 con SUBE

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

El cuarto ciclo de Madelón: números, logros y desafíos pendientes

El cuarto ciclo de Madelón: números, logros y desafíos pendientes

Nada para reprochar: Unión le ganó al mejor equipo y terminó perdiendo con el campeón

Nada para reprochar: Unión le ganó al mejor equipo y terminó perdiendo con el campeón

Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

Ovación
Capibaras cayó frente a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario

Capibaras cayó frente a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario

Las Panteras derrotaron a Bulgaria en sets corridos en Santa Fe

Las Panteras derrotaron a Bulgaria en sets corridos en Santa Fe

El Quillá festejó ante La Casita en otro adelanto del Apertura Polaca Burtovoy

El Quillá festejó ante La Casita en otro adelanto del Apertura Polaca Burtovoy

Santa Fe es sede de una muestra fotográfica inédita de Lionel Messi

Santa Fe es sede de una muestra fotográfica inédita de Lionel Messi

Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!