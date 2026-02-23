Uno Santa Fe | El País | plazo fijo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los bancos ajustan sus tasas y compiten en el mercado de pesos, con propuestas que muestran diferencias marcadas según el plazo fijo

23 de febrero 2026 · 15:39hs
Dónde conviene depositar un plazo fijo

El inicio de la semana presenta un nuevo cuadro de tasas para los depósitos a plazo fijo en pesos, con rendimientos que varían según la entidad. Las tasas de interés para depósitos a 30 días se mueven entre 21% y 34% nominal anual, con los bancos digitales y las compañías financieras liderando las propuestas más agresivas.

Los bancos tradicionales ajustaron algunos de sus valores, al tiempo que las entidades digitales y regionales consolidan su posición en el ranking de mejores opciones para los ahorristas.

Según los datos vigentes, el Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa de 25%, lo que permite alcanzar $1.020.548 al cabo de 30 días por cada millón de pesos depositado. El Banco Santander Argentina S. A., el Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. y el Banco BBVA Argentina S. A. mantienen tasas de 23%, con un resultado de $1.018.630 en igual período. El Banco de la Provincia de Buenos Aires replica la tasa del Nación, con el mismo monto final. En el segmento de bancos tradicionales, el Banco Macro S. A. muestra un salto a 28%, que genera un rendimiento total de $1.022.877.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubica en 24%, con un resultado de $1.019.726. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U. paga 23,5%, lo que representa $1.019.315 al vencimiento. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires mantiene la tasa de 23%, igualando el rendimiento de Santander, Galicia y BBVA.

En el universo de bancos que permiten constituir plazos fijos online a no clientes, la competencia es más intensa. El Banco Bica S. A. lidera con una tasa de 33%, que lleva el capital más intereses a $1.027.055 en 30 días. El Banco CMF S. A. y el Banco de Comercio S. A. informan una tasa de 33,5%, lo que eleva el rendimiento a $1.027.427. El Banco Meridian S. A. y el Banco VOII S. A. alcanzan 33,25%, con $1.027.241. El Banco Mariva S. A. ofrece 32,5%, que significa $1.026.674. El Banco del Sol S. A., en su mejor alternativa, paga 32% y permite llegar a $1.026.301.

Competencia de tasas

Rendimiento ofrecido por depósitos a plazo fijo adicionales de 30 días y resultado de colocar $1 millón a 30 días

