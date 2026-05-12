Colón ya tiene árbitro confirmado para uno de los partidos más importantes de la fecha 14 de la Primera Nacional. La AFA designó a Felipe Viola para impartir justicia en el encuentro del próximo sábado a las 15.30 ante Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.
Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)
Felipe Viola fue designado para el partido del sábado a las 15.30 por la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional. El antecedente con el Sabalero no trae buenos recuerdos.
Por Ovación
El juez estará acompañado por Lucas Ripoli y Carla López como asistentes, mientras que Ramiro Maglio será el cuarto árbitro.
El antecedente de Viola con Colón
Para el Sabalero será apenas el segundo encuentro bajo el arbitraje de Viola, aunque el único antecedente no fue positivo. El árbitro dirigió a Colón el 1 de julio de 2025, en la derrota por 1-0 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, por la fecha 20 de la Primera Nacional. Aquel día, el equipo santafesino cayó con un gol convertido por Cristian Díaz.
Los antecedentes de Viola con Estudiantes
En el caso de Estudiantes de Caseros, Felipe Viola ya lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo equilibrado para el conjunto bonaerense.
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El antecedente más reciente fue el 2 de marzo de este año, cuando el Pincha perdió como local ante Almirante Brown por 1-0. Antes, el 20 de septiembre de 2025, Estudiantes logró una muy buena victoria frente a Temperley por 3-1 en condición de visitante.
El restante encuentro fue el 23 de septiembre de 2023, con derrota ante Chaco For Ever por 2-1. De esta manera, el historial marca una victoria y dos caídas para el elenco de Caseros con Viola como juez principal.
Una fecha cargada de partidos clave
La fecha 14 de la Primera Nacional tendrá además varios encuentros importantes para la pelea de arriba y la lucha por ingresar al Reducido.
El puntero Deportivo Morón visitará a All Boys con arbitraje de Pablo Giménez, mientras que Atlanta recibirá a Atlético de Rafaela con Gonzalo Pereira como juez.
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Además, Racing de Córdoba enfrentará a Central Norte de Salta bajo el control de Nahuel Viñas y Defensores de Belgrano será local ante Chaco For Ever con Federico Benítez como árbitro.
FECHA 14
Racing (Cba.) - Central Norte (S.)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Los Andes - Godoy Cruz (Mza.)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
Almirante Brown - San Telmo
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Estudiantes - Colón
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
Ciudad de Bolívar - Acassuso
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Colegiales - Güemes (S.E.)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Erik Grunmann
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Atlanta - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Deportivo Madryn - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Almagro - San Martín (S.J.)
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
Gimnasia y Esgrima (J.) - Temperley
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Mitre (S.E.) - San Miguel
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Patronato (P.) - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Franco Rioja
F.C. Midland - Agropecuario Arg.
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
Deportivo Maipú (Mza.) - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Gimnasia y Tiro (S.) - San Martín (T.)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Quilmes A.C. - Talleres (S.)
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
All Boys - Deportivo Morón
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
Defensores de Belgrano - Chaco For Ever
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas