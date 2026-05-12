Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)

Felipe Viola fue designado para el partido del sábado a las 15.30 por la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional. El antecedente con el Sabalero no trae buenos recuerdos.

Colón ya tiene árbitro confirmado para uno de los partidos más importantes de la fecha 14 de la Primera Nacional. La AFA designó a Felipe Viola para impartir justicia en el encuentro del próximo sábado a las 15.30 ante Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.

El juez estará acompañado por Lucas Ripoli y Carla López como asistentes, mientras que Ramiro Maglio será el cuarto árbitro.

El antecedente de Viola con Colón

Para el Sabalero será apenas el segundo encuentro bajo el arbitraje de Viola, aunque el único antecedente no fue positivo. El árbitro dirigió a Colón el 1 de julio de 2025, en la derrota por 1-0 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, por la fecha 20 de la Primera Nacional. Aquel día, el equipo santafesino cayó con un gol convertido por Cristian Díaz.

Los antecedentes de Viola con Estudiantes

En el caso de Estudiantes de Caseros, Felipe Viola ya lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo equilibrado para el conjunto bonaerense.

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El antecedente más reciente fue el 2 de marzo de este año, cuando el Pincha perdió como local ante Almirante Brown por 1-0. Antes, el 20 de septiembre de 2025, Estudiantes logró una muy buena victoria frente a Temperley por 3-1 en condición de visitante.

El restante encuentro fue el 23 de septiembre de 2023, con derrota ante Chaco For Ever por 2-1. De esta manera, el historial marca una victoria y dos caídas para el elenco de Caseros con Viola como juez principal.

Una fecha cargada de partidos clave

La fecha 14 de la Primera Nacional tendrá además varios encuentros importantes para la pelea de arriba y la lucha por ingresar al Reducido.

El puntero Deportivo Morón visitará a All Boys con arbitraje de Pablo Giménez, mientras que Atlanta recibirá a Atlético de Rafaela con Gonzalo Pereira como juez.

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Además, Racing de Córdoba enfrentará a Central Norte de Salta bajo el control de Nahuel Viñas y Defensores de Belgrano será local ante Chaco For Ever con Federico Benítez como árbitro.

FECHA 14

Racing (Cba.) - Central Norte (S.)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Los Andes - Godoy Cruz (Mza.)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Almirante Brown - San Telmo

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Estudiantes - Colón

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Ciudad de Bolívar - Acassuso

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Colegiales - Güemes (S.E.)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Atlanta - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Deportivo Madryn - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Almagro - San Martín (S.J.)

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

Gimnasia y Esgrima (J.) - Temperley

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Mitre (S.E.) - San Miguel

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Patronato (P.) - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Franco Rioja

F.C. Midland - Agropecuario Arg.

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

Deportivo Maipú (Mza.) - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Gimnasia y Tiro (S.) - San Martín (T.)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Quilmes A.C. - Talleres (S.)

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

All Boys - Deportivo Morón

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Defensores de Belgrano - Chaco For Ever

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas