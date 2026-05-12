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¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

Ignacio Lago tiene contrato hasta diciembre de este año, pero esta semana podría quedar sellada la extensión de su vínculo con Colón. Restan detalles económicos vinculados a la actualización salarial.

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 10:47hs
¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

Prensa Colón

Colón está muy cerca de concretar una noticia importante pensando no solo en el presente, sino también en el futuro: Ignacio Lago firmaría en los próximos días la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Las negociaciones entre la dirigencia sabalera y el representante del delantero, Pablo Caro, vienen avanzando desde hace varias semanas y el acuerdo aparece encaminado. Incluso, el propio presidente José Alonso había adelantado durante los festejos por los 121 años del club que existía un principio de acuerdo y que todo estaba dado para cerrar la renovación.

La traba pasó por una actualización contractual con Colón

Más allá del optimismo dirigencial, la firma todavía no se concretó. Según pudo saberse, las partes ya coincidían en los números y condiciones del nuevo vínculo hacia adelante, pero quedaba pendiente resolver una situación relacionada con el contrato vigente.

Colón All Boys Ignacio Lago 2

Ese fue justamente el punto que frenó el cierre definitivo: Ignacio Lago pretendía una actualización económica de su actual salario antes de rubricar la extensión hasta 2027. Ese reclamo fue considerado lógico por el entorno del futbolista teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo su protagonismo dentro del plantel profesional.

Luego de una entrevista brindada a LT10, Alonso incluso reveló que iba camino a una reunión en la ciudad para terminar de cerrar los detalles finales. Sin embargo, por ahora no hubo anuncio oficial.

Un jugador que ganó peso en el equipo

Lago se transformó en una pieza importante para Colón desde su llegada. Durante la temporada 2024 disputó 26 partidos en Primera Nacional, convirtió seis goles y aportó tres asistencias, además de marcar un tanto en Copa Argentina.

En la actual temporada ya suma 12 encuentros, con cinco goles y una asistencia, ratificando su crecimiento y convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes en ofensiva.

Los números de Ignacio Lago en Colón

Temporada 2026

12 partidos

5 goles

1 asistencia

1.013 minutos

Temporada 2025

23 partidos

1 gol

3 asistencias

1.785 minutos

Temporada 2024

26 partidos

6 goles

3 asistencias

2.216 minutos

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Con este escenario, en Colón hay confianza en que la novela tendrá final feliz y que uno de los futbolistas más importantes del plantel quedará asegurado por varias temporadas más.

Colón lago Alonso
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