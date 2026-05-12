Mauro Pittón, golpeado en Unión: "Esto duele y llevará varios días asimilarlo"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, habló tras la caída ante Belgrano, reconoció el golpe anímico y puso la mira en el cruce de Copa Argentina

La eliminación golpeó fuerte en el vestuario de Unión y uno de los que tomó la palabra después de la derrota ante Belgrano en Córdoba fue el capitán, Mauro Pittón , quien dejó en claro el dolor que atraviesa el plantel tras quedarse afuera del Apertura.

“La sensación es de tristeza por no haber podido seguir”, resumió el mediocampista, todavía con la bronca lógica de una noche en la que el Tatengue vio apagarse la ilusión de pelear por el título.

Mauro Pittón, sin vueltas en Unión

Para Mauro, el desarrollo del encuentro fue mucho más parejo de lo que terminó reflejando el resultado final. “Era un partido muy cerrado. Por momentos ellos manejaron mejor las acciones y por otros nosotros. Encontraron el gol y ahí empezamos a dejar espacios. Son partidos que se definen por detalles y esta vez no nos tocó”, analizó.

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El volante también destacó la jerarquía individual del rival y entendió que allí apareció una de las claves de la serie. “Sabíamos que tenían jugadores desequilibrantes y encontraron espacios por afuera. Hasta el primer gol todo estaba muy equilibrado y el que aprovechara una situación iba a sacar ventaja”, explicó.

image La reflexión del capitán de Unión.

Más allá del golpe, el capitán intentó enviar un mensaje de fortaleza pensando en lo que viene. “Ahora hay que tragar saliva, digerir esta derrota y enfocarse en la Copa Argentina. Esto nos duele mucho y seguramente tardaremos algunos días en asimilarlo, pero esto sigue”, expresó.

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Sobre el próximo cruce frente a Independiente por la Copa Argentina, Pittón le quitó dramatismo a la incertidumbre por la fecha. “Que sea cuando sea. Si toca ahora nos prepararemos y si es más adelante también. Es parte de todo esto”, cerró.