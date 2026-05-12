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El doloroso balance de Madelón tras la eliminación de Unión: "La ilusión se apagó"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, habló tras la caída ante Belgrano en los cuartos de final, evitó las excusas y dejó abierta la puerta sobre su continuidad

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 21:53hs
El doloroso balance de Madelón tras la eliminación de Unión: La ilusión se apagó

Prensa Unión

La derrota en Córdoba golpeó fuerte a Unión. La ilusión de seguir avanzando en el Apertura quedó truncada ante Belgrano y, una vez terminado el partido, Leonardo Madelón mostró un discurso cargado de tristeza, pero también de orgullo por el recorrido realizado.

• LEER MÁS: Se terminó la ilusión: Unión perdió con Belgrano y quedó eliminado del Torneo Apertura

“El dolor es grande porque teníamos la ilusión de pasar, pero no hay nada para reprochar. El plantel dejó todo durante el año”, resumió el entrenador.

Madelón remarcó que el equipo logró sostenerse competitivo a pesar de haber contado con un grupo reducido desde el inicio de la temporada. “Fuimos un plantel corto que se fue potenciando con trabajo. Nos ilusionamos con algo más y estuvimos cerca”, explicó.

La tristeza de Madelón en Unión

Al momento de analizar el partido, el DT reconoció las virtudes del rival y entendió que allí estuvo una de las claves de la noche. “Belgrano tiene jerarquía y un técnico muy bueno. Queríamos golpear primero para encontrar espacios, pero no pudimos hacerlo. Cuando estuvimos bien no fuimos claros ni contundentes y esos errores se pagan”, expresó.

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Más allá de la eliminación, el entrenador insistió varias veces en rescatar el recorrido del equipo y el crecimiento de muchos futbolistas durante el año. “Disfruté muchísimo este proceso. Hay chicos que elevaron muchísimo sus expectativas y hoy son protagonistas. El balance es súper positivo desde donde se lo mire”, afirmó.

En ese sentido, también destacó el patrimonio futbolístico que logró construir el club: “Unión tiene un capital importante de jugadores y eso hay que cuidarlo. Esto no es un drama, es una ilusión que se apagó”.

El técnico además se refirió al próximo desafío ante Independiente por la Copa Argentina, aunque reconoció que el golpe todavía está fresco. “Generamos nosotros mismos esa expectativa de competir en todos los frentes. Ahora hay que levantarse y pensar en lo que viene”, sostuvo.

Consultado sobre los cuestionamientos y el clima en redes sociales, Madelón fue tajante: “Las redes son para hacer trampa, que digan lo que quieran ahí”.

Finalmente, dejó una frase que abrió interrogantes respecto a su futuro. Tras recordar que hace pocos días cumplió un año en el cargo y que luego hubo una extensión de contrato, admitió: “Ahora quiero descansar un poco porque venimos sin parar. Viví un proceso muy feliz y me sobran motivos para estar satisfecho”.

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