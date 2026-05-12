El uno por uno de la derrota y eliminación de Unión ante Belgrano

Unión perdió y quedó eliminado del Torneo Apertura. El Tate no jugó bien y la figura terminó siendo el arquero Matías Mansilla

El uno por uno de Unión en la derrota ante Belgrano.

Matías Mansilla (7): La gran figura de Unión y el responsable de mantener al equipo con vida hasta el segundo tiempo. El arquero tuvo tres tapadas notables en el primer tiempo, nada que hacer en los goles.

Lautaro Vargas (4): Le costó el partido, no tuvo la energía de siempre y por momentos estuvo complicado en la marca. No obstante es un jugador que le dio mucho al equipo y que se potenció este último año.

Maizon Rodríguez (4): No mostró seguridad, la movilidad de los jugadores de Belgrano hizo que no pudiera imponerse en los mano a mano y por eso no jugó un buen partido.

Juan Pablo Ludueña (5): Terminó siendo el defensor más parejo, en el final casi convierte con un remate de zurda que terminó atajando Cardozo. Se ganó un lugar en el equipo, demostrando mucha personalidad.

Mateo Del Blanco (4): Fue una de las grandes figuras de Unión en el torneo, pero en este partido jugó mal, lo complicó demasiado Rigoni y además no pudo aportar en ataque.

LEER MÁS: Se terminó la ilusión: Unión perdió con Belgrano y quedó eliminado del Torneo Apertura

Julián Palacios (6): Otro de los futbolistas que tuvo un gran rendimiento a lo largo de la competencia. En este partido, mostró algunas cosas interesantes, como un pase para dejarlo de frente al arco a Estigarribia y un remate que pasó al lado del caño.

Rafael Profini (4): No hizo pie en la zona media, el partido anterior le pasó factura y por ese motivo no tuvo la movilidad de siempre, igualmente jugó un gran campeonato.

Mauro Pittón (4): Un remate desde afuera del área en el primer tiempo y no mucho más. Venía arrastrando molestias físicas y no se lo notó con la dinámica de siempre.

Brahian Cuello (4): Poco pudo hacer, Unión no pudo atacar por su carril y no incidió en el juego. Venía de marcar un golazo ante Independiente Rivadavia, pero en este partido no pesó en ataque.

Marcelo Estigarribia (5): Dejó todo en la cancha, hizo un esfuerzo enorme en inferioridad física. En el segundo tiempo remató y tapó Cardozo, ganó un par de pelotas por arriba, pero no pudo marcar.

LEER MÁS: El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

Cristian Tarragona (4): Fue su partido más flojo, los defensores de Belgrano lo controlaron muy bien y no pudo incidir como en los partidos anteriores. El goleador tuvo un semestre notable, pero en este cotejo poco pudo hacer.

Lucas Menossi (-): No logró hacer pesar su buen pie para manejar la pelota, ingresó con el marcador abajo y en un momento en donde Unión no jugaba bien.

Tomás González (-): En el final de la competencia, Madelón le dio la chance de jugar, pero no incidió en los minutos que estuvo en cancha.

Franco Fragapane (-): Pocos minutos en cancha, fue amonestado por una dura infracción, lo mejor el centro rasante para el remate de Ludueña en tiempo de descuento.

Diego Díaz (-): Ingresó junto con Fragapane, pero no tuvo ninguna chance como para al menos intentar algún remate al arco de Belgrano.

Augusto Solari (-): Jugó los minutos de descuento y obviamente que nada pudo hacer. De todos modos, cada vez que ingresó en los cotejos anteriores aportó muy poco.