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Thiago Cardozo rompió el silencio y le habló a Unión: "Jamás le daría la espalda"

Thiago Cardozo, clave para Belgrano y a préstamo desde Unión, aprovechó para aclarar las frases que habían generado malestar en su salida: "Se tergiversaron"

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 22:30hs
Thiago Cardozo rompió el silencio y le habló a Unión: Jamás le daría la espalda

@Belgrano

En medio de la alegría de Belgrano por la clasificación en el Apertura, Thiago Cardozo eligió detenerse un momento para hablar de un tema que todavía le genera ruido: su salida de Unión y las declaraciones que habían despertado críticas meses atrás.

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El arquero uruguayo, una de las piezas importantes del Pirata en la temporada, aseguró que nunca quiso faltarles el respeto a los hinchas rojiblancos y remarcó su agradecimiento hacia el club santafesino. “Aprovecho para aclararlo porque me dolió mucho cómo se interpretó. Estoy totalmente agradecido a Unión. Jamás le daría la espalda a la gente que me dio de comer”, expresó con firmeza.

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Cardozo hizo referencia a aquellas frases sobre un “salto de jerarquía”, que en su momento generaron enojo entre los hinchas tatengues. Según explicó, el mensaje terminó distorsionándose y nunca tuvo intención de comparar instituciones. “Solo se tergiversó algo que dije. Nunca quise comparar clubes ni quedar en contra de Unión”, insistió.

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Cardozo, agradecido a Unión y sin detalles de su cláusula

El arquero también habló de su presente en Córdoba y reconoció que atraviesa uno de los momentos más importantes desde su llegada al fútbol argentino. “Esto lo busqué muchísimo. Vine desde Uruguay para jugar en Unión y ahora me toca vivir un buen momento en Belgrano”, comentó.

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Respecto a su futuro, evitó profundizar demasiado y dejó el tema en manos de su entorno. “Creo que la opción de compra desde Unión es a finales de junio, pero sinceramente todavía no sé cómo seguirá todo. Eso lo maneja mi representante”, señaló.

Unión Thiago Cardozo Belgrano
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