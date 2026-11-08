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Universitario y Alma Juniors pelearán por el único ascenso del Regional del Litoral

En las semifinales de Segunda División del Regional, Universitario de Santa Fe derrotó a CRAR de Rafaela y Alma hizo lo propio con Logaritmo en Esperanza

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2026 · 10:37hs
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Universitario derrotó a CRAR y jugará la final de Segunda División.

Universitario derrotó a CRAR y jugará la final de Segunda División.

La Segunda División del Torneo Regional del Litoral también disputó sus respectivas semifinales. En la oportunidad se definió que Universitario de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza son los finalistas, y serán las alineaciones que pelearán por el único ascenso al círculo mayor en 2027. Alma Juniors superó a Logaritmo 33-23, mientras que en la otra semi, Universitario SF venció a Círculo Rafaelino por un ajustado 16-15.

Universitario derrotó a CRAR y es finalista

Los Cuervos se impusieron a un rival muy duro, al cual ya había enfrentado en varias oportunidades en la presente temporada. Se trató de un cotejo intenso y muy equilibrado, en donde hubo un gran trabajo de las defensas. Fue el dueño de casa el que logró abrir el marcador por intermedio de un penal de Carughi que puso las cosas 3 a 0.

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El viento fue un factor determinante y no era propicio para los pateadores. Pero CRAR tuvo un penal desde una distancia importante, situación en la cual el medio apertura visitante Valentino Appo metio un patadon y dejó el marcador 3 a 3.

La respuesta no se hizo esperar e Ignacio Hass logró poner a los Cuervos arriba en el marcador por 6 a 3. Así se fueron al descanso.

En el complemento, a pesar de la plaga de infracciones que cometió, y que le valió un par de tarjetas amarillas, CRAR se hizo fuerte con gente de menos en el campo de juego, pero cuando nadie se lo esperaba, apareció en escena Valentino Appo, para marcar un try y la correspondiente conversión para pasar al frente en el marcador por 10 a 9. Igualmente, los conducidos por Mauro Aranda sacaron a relucir la sangre Cuerva y lograron darlo vuelta con una acción que pudo concluir con un try del apertura Mateo Bianchi.

Los Cuervos se impusieron ajustadamente por 16 a 15, y Alma Juniors lo hizo ante los matem&aacute;ticos en el Regional del Litoral.

Los Cuervos se impusieron ajustadamente por 16 a 15, y Alma Juniors lo hizo ante los matemáticos en el Regional del Litoral.

A ocho minutos del final llego el try de la visita que como no lograron la conversión dejó el score 16 a 15 para los santafesinos. Fueron algunos minutos que tuvieron a ambos expectantes por el resultado, pero los Cuervos lo supieron controlar, se dedicaron a defender con uñas y dientes, y lograron el pasaje a la final, frente a Alma Juniors de Esperanza, un cruce que siempre tiene sus condimentos especiales.

Síntesis: Universitario 16- CRAR de Rafaela 15

Universitario: Jorge Onorato, Gonzalo Meza y Matías González; Tomás Galeano y Mateo Schmidt; Tobías Pantaleone, Víctor Redondo y Laureano Olmos; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Gustavo Benítez, Julián Fleitas, Diego Durán e Ignacio Hass. Luego ingresaron: Juan Royo, Renzo Carrara, Antonio Benítez, Matías Araujo, Facundo Kieffer, Federico Bruzzone, Gerónimo Fernández, Tomás Nuñez y Bruno Sosa.

CRAR de Rafaela: Gabriel Morales, Máximo Astesano y Jonatan Viotti; Gonzalo Clemenz y Facundo Aimo; Juan Cruz Karlen, Manuel Mandrille y Lucas Canello; Esteban Appo y Valentino Appo; Jerónimo Ribero, Tobías Cavallo, Santiago Albrecht, Franco Appo; Santiago Kerstens (c). Entrenador: Cristian Cinalli. Luego ingresaron: Francisco Ambort, Pedro Ambort, Santiago Clemenz, Julián Clemenz, Facundo Ledesma, Agustín Cesano, Tomás Ferrero, Ignacio Martinez.

Primer tiempo:

14' penal Ignacio Hass

27' penal Valentino Appo

29' penal Ignacio Hass

Segundo tiempo:

2´ penal Ignacio Hass

4´ try Valentino Appo convertido por Valentino Appo

10´ try Mateo Bianchi convertido por Ignacio Hass

32' try Agustín Cesano

Universitario Regional del Litoral Alma
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