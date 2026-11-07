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Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Paysandú frente a una multitud

El Sumo Pontífice dejó el Parque París Londres y miles de peregrinos lo acompañaron hasta el aeropuerto antes de continuar su intensa agenda oficial en la capital uruguaya.

7 de noviembre 2026 · 13:02hs
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Tras una histórisa misa

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Paysandú frente a una multitud

El papa León XIV concluyó este sábado su histórica jornada en el interior de Uruguay con un emotivo y masivo adiós en la ciudad de Paysandú, donde ante una multitud calculada en unas 40.000 personas, el Sumo Pontífice ofreció una cálida despedida formal tras presidir la Santa Misa.

El encuentro no solo movilizó a los habitantes locales, sino también a una inmensa marea de peregrinos que cruzaron la frontera desde Argentina para recibir su bendición apostólica. La imponente celebración religiosa tuvo lugar en el Parque Municipal París Londres, un predio que abrió sus puertas desde la madrugada para cobijar a delegaciones enteras.

A pesar de una persistente llovizna inicial y el viento frío que marcó las primeras horas, el fervor comunitario se encendió por completo cuando el líder de la Iglesia católica ingresó al recinto a bordo del Papamóvil. Durante su homilía, León XIV hilvanó un mensaje cargado de profunda sensibilidad social y fuertemente arraigado en la identidad rioplatense.

El Pontífice utilizó la cercanía geográfica del Puente Internacional General Artigas para instar a la sociedad a convertirse en "constructores de puentes" y no de barreras, para promover la unión activa entre los pueblos hermanos. Asimismo, reivindicó al mate como un valioso símbolo regional de diálogo silencioso, familiaridad e integración comunitaria.

Discurso papal

El discurso papal también abordó con firmeza realidades humanas y pastorales. El Santo Padre hizo un llamado categórico a enfrentar la pobreza y la corrupción, mientras pidió que no se abandone el cuidado de los niños, los ancianos y los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte, alertó sobre las alarmantes estadísticas de salud mental y suicidio en la región, y exigió un mayor compromiso familiar, sanitario y comunitario para combatir la soledad.

La liturgia tuvo además una enorme relevancia histórica para la Iglesia local, al estar dedicada a la memoria del beato Jacinto Vera, considerado el padre de la Iglesia uruguaya y beatificado en el año 2023. En ese marco, el Papa realizó un significativo gesto de veneración frente a la imagen del primer obispo del país para conectar las raíces históricas de la fe en el territorio con los desafíos contemporáneos que afrontan las nuevas generaciones.

Posteriormente, con los últimos acordes de la música en vivo y una profunda reverencia frente a la Virgen de los Treinta y Tres, la ceremonia religiosa llegó a su fin oficial. La comitiva papal inició entonces un pausado traslado terrestre hacia el centro de la ciudad de Paysandú. A lo largo del trayecto, el Papa saludó a los vecinos y se detuvo en la Basílica Nuestra Señora del Rosario para bendecir a niños y acompañar a personas con discapacidad.

Tras impartir sus últimas bendiciones en la Plaza Constitución y dejar un cálido mensaje de gratitud, el Pontífice abordó el vehículo oficial con destino al aeropuerto local.

Papa León XIV Paysandú ceremonia discurso
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