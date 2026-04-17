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Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y a Toviggino: investiga los bienes del tesorero de la AFA

Se trata de una causa abierta en diciembre del año pasado y se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino

17 de abril 2026 · 13:05hs
Pablo Toviggino

Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, clave en el crecimiento del fútbol santiagueño.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

fiscal Santiago del Estero AFA
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