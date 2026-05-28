Cronograma de cobro de Ansés en junio: suba de haberes, aguinaldo y bono

Ansés confirmó el cronograma de pago para el próximo mes con aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo para jubilados y pensionados

Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas (PNC) . El cronograma incluirá el aumento por movilidad del 2,6%, el bono extraordinario para haberes mínimos y el pago del medio aguinaldo.

Las fechas de cobro comenzarán el lunes 8 de junio y estarán organizadas según la terminación del DNI , como ocurre habitualmente con las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Durante este mes habrá modificaciones en el calendario debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previsto para mediados de junio.

Ansés AUH asignaciones familiares Gemini IA

Cuánto cobran los jubilados en junio

Con el aumento de 2,6% determinado por el último índice de inflación informado por el Indec, la jubilación mínima pasará a ser de $403.317,99.

A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que la entidad continuará otorgando a quienes perciben haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mensual llegará a $473.317,99.

Además, en junio los jubilados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale a 50% del mejor haber percibido durante los últimos seis meses.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659. En total, durante junio recibirán aproximadamente $674.976,99.

Por su parte, la jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,18, a lo que se añadirá un aguinaldo estimado en $1.356.974,09.

•LEER MÁS: Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Ansés en junio tras el último dato de inflación

Calendario Ansés junio 2026: jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Montos de las PNC con aumento y bono

Pensión por invalidez: $352.432

Pensión para madres de siete hijos: $475.216,62

Pensión por vejez: $354.197,63

Puam: $392.780

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Los titulares de la AUH cobran mensualmente 80% del beneficio y 20% restante se acredita una vez presentada la libreta de escolaridad y vacunación.

AUH por un hijo: $144.959

AUH por dos hijos: $289.973

AUH por tres hijos: $338.159

AUH por hijo con discapacidad: $488.053

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 12 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones familiares de pago único

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones Familiares de PNC