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Cronograma de cobro de Ansés en junio: suba de haberes, aguinaldo y bono

Ansés confirmó el cronograma de pago para el próximo mes con aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo para jubilados y pensionados

28 de mayo 2026 · 09:33hs
Ansés confirma en junio suba de haberes

Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma incluirá el aumento por movilidad del 2,6%, el bono extraordinario para haberes mínimos y el pago del medio aguinaldo.

Las fechas de cobro comenzarán el lunes 8 de junio y estarán organizadas según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente con las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Durante este mes habrá modificaciones en el calendario debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previsto para mediados de junio.

Ansés AUH asignaciones familiares

Cuánto cobran los jubilados en junio

Con el aumento de 2,6% determinado por el último índice de inflación informado por el Indec, la jubilación mínima pasará a ser de $403.317,99.

A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que la entidad continuará otorgando a quienes perciben haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mensual llegará a $473.317,99.

Además, en junio los jubilados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale a 50% del mejor haber percibido durante los últimos seis meses.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659. En total, durante junio recibirán aproximadamente $674.976,99.

Por su parte, la jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,18, a lo que se añadirá un aguinaldo estimado en $1.356.974,09.

•LEER MÁS: Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Ansés en junio tras el último dato de inflación

Calendario Ansés junio 2026: jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Montos de las PNC con aumento y bono

  • Pensión por invalidez: $352.432
  • Pensión para madres de siete hijos: $475.216,62
  • Pensión por vejez: $354.197,63
  • Puam: $392.780

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Los titulares de la AUH cobran mensualmente 80% del beneficio y 20% restante se acredita una vez presentada la libreta de escolaridad y vacunación.

  • AUH por un hijo: $144.959
  • AUH por dos hijos: $289.973
  • AUH por tres hijos: $338.159
  • AUH por hijo con discapacidad: $488.053

Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones familiares de pago único

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de junio al 10 de julio

Ansés jubilados cronograma junio Inflación Indec bono
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