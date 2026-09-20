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Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

El sismo tuvo su epicentro en el norte de Trancas y se sintió con fuerza en edificios. Minutos antes hubo otro en Catamarca.

20 de septiembre 2026 · 11:32hs
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Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un fuerte temblor sacudió la madrugada de Tucumán y sorprendió a los vecinos, que sintieron el movimiento en distintos puntos de la provincia. Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se registró a las 5.47 (hora local) de este domingo, con una magnitud de 5 grados y una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro se ubicó en el norte de Trancas, a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

El movimiento se sintió con intensidad en varios puntos de la provincia, especialmente en edificios, donde muchos usuarios reportaron en redes sociales que el temblor los despertó.

Minutos antes, a las 5.32, se había registrado otro movimiento más leve en Catamarca, cerca de la localidad salteña de Angastaco, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros. Algunos vecinos de nuestra provincia también llegaron a advertirlo.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas a causa del movimiento telúrico. Las autoridades provinciales se mantienen en alerta y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante este tipo de eventos.

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