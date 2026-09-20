Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Se disputó la quinta jornada del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, donde en el predio Nery Pumpido Santa Fe FC ganó y sigue en la cima de la Zona Campeonato junto a Atenas que hizo lo propio ante Pucará en Santo Tomé . En la Zona Repechaje, Vecinal y El Pozo ganaron y permanecen en puestos de clasificación al Octogonal.

En la Zona Campeonato del certamen de ascenso, en el predio Nery Pumpido, con el arbitraje de Gabriel Ibarra, Santa Fe FC venció a Nuevo Horizonte por 1 a 0 con un gol de Gianluca Ledesma, mientras que en el estadio Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé derrotó a Pucará por 3 a 1 bajo el arbitraje de Leandro Vivas. Para el griego los goles los marcaron Nicolás Mascheroni en dos ocasiones y Leandro Almada, mientras que para el Cacique descontó Dylan Olivares. Fue expulsado en la visita Matías Ferraras.

En barrio Stratta de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo, Defensores de Alto Verde se trajo un aquilatado triunfo frente a Belgrano de Coronda por 2 a 1 con el referato de Ricardo Spacessi. Para el elenco del distrito costero los goles los marcaron Julio Rodríguez y Lucas Martínez, mientras que para corondino descontó Damián González. Por su parte, El Cadi y San Cristóbal igualaron 2 a 2 con el arbitraje de Lucas Muga. Para el cuadro rinconero marcaron Javier Ceballos y Cristhian Santillán, mientras que para los de Ángel Gallardo lo hicieron Franco Jominy y Samuel Olivera.

Además, en su predio de Altos del Valle, Banco Provincial goleó a Los Canarios de barrio los Troncos por 4 a 1 bajo el referato de Valentín Córdoba. Los goles para el conjunto bancario llegaron por un triplete de Ismael Contreras y uno de Alexandro Lammertyn, descontando para la visita Fabricio Ibarra. Fue expulsado en el local Federico Canalis.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Atenas y Santa Fe FC 11, Defensores de Alto Verde 10, Banco Provincial 8; San Cristóbal, Belgrano de Coronda y Nuevo Horionte 7, Pucará y Los Canarios 3, El Cadi de Rincón 1. En la próxima fecha jugarán Banco Provincial con Belgrano de Coronda, Los Canarios con Santa Fe Fútbol, Nuevo Horizonte con Atenas, Pucará con El Cadi y San Cristóbal con Defensores de Alto Verde.

Los resultados en la Zona Repechaje

En la Zona Repechaje, en condición de visitante, Deportivo Agua venció a Atlético Arroyo Leyes por 3 a 1. Los goles para la visita los marcaron Ignacio Jeanderegen, Mauro Leyes y Leonardo Galarza, mientras que descontó para el local Josué Gil. El cruce entre Atlético Floresta y Los Juvenie sigualaron 0 a 0. En la ciudad de Sauce Viejo, Vecinal Gálvez goleó a Loyola por 4 a 0 con goles de Joaquín Encabo, Axel Iglesia, Caetano Palacios y Jose Sandoval.

En barrio Schneider, Don Salvador superó a Defensores de Peñaloza por 2 a bajo el referato de Facundo Benelli. Para el local, el gol lo anotó Lionel Rojas, mientras que para el santotomecino Marcelo Casco y Bautista Ligori. A la vera de la ruta nacional 168, El Pozo goleó a Los Piratitas con el arbitraje de Leandro Rotela. Para el anfitrión los goles los hicieron Astor Rozycki en dos ocasiones y Lisandro Chiavasa, mientras que para la visita descontó Emmanuel Doldán.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Vecinal Gálvez 13, El Pozo 12, Arroyo Leyes 8; Atlético Floresta y Loyola 7; Deportivo Agua y Don Salvador 6; Los Juveniles 4; Defensores de Peñaloza y Los Piratitas 2. En la próxima jornada se medirán Vecinal Gálvez con Atlético Arroyo Leyes, Loyola con El Pozo, Los Piratitas con Defensores de Peñaloza, Don Salvador con Floresta y Los Juveniles con Deportivo Agua.