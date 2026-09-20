Un historial de ida y vuelta: Colón y Los Andes buscan romper la paridad

Colón y Los Andes se enfrentaron 49 veces, con 19 triunfos por lado y 11 empates. El último cruce fue 1-1, en mayo de 2026.

Colón se prepara para afrontar un nuevo compromiso ante Los Andes y, en la previa del encuentro, el historial entre ambos equipos vuelve a tomar protagonismo. A lo largo de los años, el Sabalero y el conjunto de Lomas de Zamora se enfrentaron en 49 oportunidades, con una particularidad: existe una marcada paridad en los resultados.

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Un historial completamente equilibrado

De los 49 cruces registrados, Colón consiguió 19 victorias, mientras que Los Andes también se impuso en 19 ocasiones. Los 11 partidos restantes finalizaron en empate.

De esta manera, ninguno de los dos equipos logró sacar una diferencia en el historial general, que permanece igualado tanto en triunfos como en la cantidad total de enfrentamientos.

El primer antecedente fue en 1949

El primer enfrentamiento entre Colón y Los Andes se produjo el 30 de julio de 1949. En aquella oportunidad, el conjunto de Lomas de Zamora se quedó con la victoria por 1-0.

Desde aquel encuentro hasta la actualidad, ambos equipos volvieron a cruzarse en otras 48 oportunidades, construyendo una historia que ya acumula más de siete décadas.

El último enfrentamiento terminó en empate

El antecedente más reciente se dio el 3 de mayo de 2026, cuando Los Andes recibió a Colón. El partido terminó 1-1, por lo que ninguno de los dos pudo quedarse con los tres puntos.

Ahora, el próximo capítulo de esta historia tendrá lugar nuevamente con ambos equipos frente a frente, en un duelo en el que el Sabalero buscará hacer valer su condición de local.

¿Cómo fue el último cruce en Santa Fe?

Para encontrar el antecedente más reciente entre Colón y Los Andes en territorio santafesino hay que retroceder hasta el 2 de enero de 2001.

Aquel encuentro también terminó igualado. Colón y Los Andes empataron 1-1, dejando así otro capítulo de paridad entre dos equipos que, históricamente, mantienen una particular igualdad en sus enfrentamientos.