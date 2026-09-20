Juegos Suramericanos 2026: Toda la agenda deportiva del domingo 20 de septiembre

Santa Fe y Rosario concentrarán una jornada con hockey, tiro deportivo, esquí náutico, fútbol, rugby, gimnasia y otras disciplinas, mientras que Rafaela tendrá las finales de ciclismo pista.

Las Leonas y Los Leones jugarán en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey.

Los Juegos Suramericanos 2026 continúan este domingo 20 de septiembre con una amplia programación en Rafaela, Santa Fe y Rosario. La jornada incluirá instancias clasificatorias y finales, además de nuevos cruces entre las delegaciones que participan de la competencia.

Como durante todos los Juegos, los horarios y escenarios pueden presentar modificaciones. Por eso, se recomienda consultar la programación actualizada en la app SantaFe2026 o en santafe2026.ar antes de asistir. Para ingresar a los Fan Fest y a los escenarios de los Juegos Suramericanos es necesario contar con el QR gratuito, que se obtiene a través del sitio oficial y es válido durante toda la jornada.

Rafaela

El ciclismo pista tendrá una jornada con clasificación y finales. Desde las 11 se disputarán las pruebas de persecución por equipos y velocidad por equipos, en las ramas femenina y masculina. Por la tarde, desde las 18:10, llegarán las finales de ambas especialidades, con las respectivas definiciones por equipos.

Santa Fe

En Recreo habrá actividad desde las 9. En el Centro Internacional de Tiro se disputarán las pruebas de 25m Pistola Femenino, 50m Rifle 3 posiciones Masculino y Escopeta Trap Mixto.

El Estadio A.S.H., en la capital provincial, será escenario de tres partidos de hockey: a las 10, Uruguay enfrentará a Chile en femenino; a las 12, Argentina jugará ante Uruguay en masculino; y a las 14, Argentina se medirá con Perú en femenino.

También habrá competencia de vela en la Laguna Setúbal, desde las 9:30, mientras que el Invencible Santa Fe recibirá tres encuentros de balonmano femenino: Perú vs. Colombia a las 14:30, Uruguay vs. Chile a las 17 y Paraguay vs. Argentina a las 19:30.

En el Lago del Sur, desde las 9:30, se desarrollarán las finales de esquí náutico en slalom, figuras, wakeboard y salto.

La Garra jugará en el Invencible del Parque del Sur frente a las chicas de Paraguay.

Rosario

Rosario tendrá una de las agendas más extensas del domingo. El Invencible Rosario recibirá al judo, con competencia desde las 9, mientras que el fútbol masculino tendrá partidos en el Club Atlético Newell's Old Boys desde las 10:30 y 15:30. El fútbol femenino, por su parte, se disputará en la Asociación Rosarina, también desde las 10:30.

La jornada continuará con natación artística en el Museo/Centro Acuático, gimnasia rítmica y gimnasia trampolín en el Invencible Arena, y rugby en el Hipódromo Óvalo desde las 14:30.

Los Pumas 7´s se presentarán nuevamente en el Hipódromo de Rosario.

Además, habrá lucha libre en La Rural Nave B, pelota a goma (trinquete) en el Club GER, y frontón y frontball en el Monumento Nacional. La programación también incluye ecuestre en el Jockey.