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La Garra derrotó a Perú y ahora van en busca del oro en Santa Fe

El seleccionado argentino femenino de handball La Garra se impuso a Perú y ahora irá en busca de la medalla dorada ante Paraguay en el Invencible de Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 09:46hs
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La Garra derrotó 39-11 a Perú en su cuarta presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Garra derrotó 39-11 a Perú en su cuarta presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Selección conducida por Mariano Muñoz superó con autoridad a Perú 39:11 en su cuarta presentación de los Juegos Suramericanos que se celebra en Santa Fe, triunfo que ya le asegura una medalla. Mañana 19:30hs enfrentará a Paraguay buscando quedarse con el oro.

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Por la cuarta fecha de un torneo que se celebra en el formato de todos contra todos, La Garra venció con contundencia a Perú y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. La Selección venía de superar a Colombia, Chile y Uruguay.

Una victoria o incluso un empate ante Paraguay -que hoy cayó con Uruguay 19:28- por la última fecha del certamen le permitirá subirse a lo más alto del podio. En el otro encuentro de la cuarta jornada de competencia, Chile superó a Colombia 37:11.

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Milagros Schneider, que marcó 7 tantos, fue la máxima goleadora de la Selección que tras un par de minutos iniciales de paridad impuso su ritmo para de forma gradual estirar la distancia -21:8 al descanso- y sellar una amplia victoria. El cuerpo técnico pudo aprovechar el partido para dosificar los minutos de todo el plantel y llegar de la mejor forma al partido decisivo de mañana ante Paraguay.

Con estos resultados y de cara a la última fecha del campeonato, Argentina lidera la tabla con 8 puntos, Uruguay y Paraguay lo siguen con 6, Chile con 4, mientras que Colombia y Perú cierran sin unidades. Todos los partidos de La Garra en los Juegos Suramericanos se transmiten en vivo por TyC Sports, Disney+ y el canal de You Tubue de los Odesur.

Sabiendo que a priori Perú no sería un rival de equivalencias para la Selección, el cuerpo técnico sacó a la cancha un 7 inicial alternativo a los tres encuentros anteriores. En ese contexto de pocos minutos de experiencia, La Garra fue de menor a mayor para tras un arranque de paridad sacar la primera diferencia del partido.

Tras el 2:2 en el inicio, un parcial 4:0 con los tantos de Yamila Baggio, María Eugenia Mellano, Zoe Oriolo y Virginia Catera marcó tendencia en el partido. Crecimiento sustancial de la defensa que comenzó a permitir que Argentina corra la cancha y siga estirando la distancia con los tantos de Baggio y Catera.

Algunos destellos de la primera línea peruana, sumando con lanzamientos externos, no impidieron que La Garra siga ampliando la brecha con un raid de goles de Mora Carballo y Malena Cavo, bien complementados por nueve atajadas de Lola Nuñez -finalizó con 12 en un 55%- e irse al entretiempo arriba 21:8.

Con un partido que se planteaba definido, ambas Selecciones afrontaron el segundo tiempo con distintas realidades. Por el lado de Perú, seguir sumando experiencia pensando en su encuentro de verdadera equivalencia que será mañana ante Colombia.

Para Argentina, continuar con la rotación de piezas buscando un equilibrio entre darle descanso a las jugadoras que más actividad tuvieron en los tres primeros partidos, pero a su vez darle minutos para que lleguen con ritmo. En ese contexto, Cavo y Carballo siguieron haciendo la diferencia con todo su potencial y Carolina Bono hasta ahí sin minutos también se sumó a la ofensiva nacional.

A lo largo de los treinta minutos finales, y sea cuál sea las variantes, La Garra siguió aprovechando las pérdidas de Perú y seguir aumentando la distancia gracias a una buena defensa y contraataques permanentes en donde Schneider y Catera se destacaron para ampliar la diferencia para el 39:11 final.

Argentina (39:11 vs. Perú): Milagros Schneider (7), Virginia Catera (6), Mora Carballo (6), Malena Cavo (4), Zoe Oriolo (3), Yamila Baggio (3), María Eugenia Mellano (3), Miranda Kruk (3), Dolores García (2), Carolina Bono (1), Carolina Luque (1), Antonela Mena, Candelaria Cuadrado y Lola Nuñez.

Próximo partido: Argentina vs. Paraguay – 5° fecha | Domingo 20 de septiembre, 19:30 horas.

La Garra Juegos Suramericanos Argentino handball Perú
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