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Manchester City venció 5-3 a Sunderland con un golazo de tiro libre de Enzo Fernández

Enzo Fernández marcó su primer gol con Manchester City, de tiro libre, en la victoria 5-3 ante Sunderland por una nueva fecha de la Premier League.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 12:38hs
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Manchester City venció 5-3 a Sunderland con un golazo de tiro libre de Enzo Fernández

Enzo Fernández tuvo una jornada especial con la camiseta del Manchester City. El mediocampista argentino convirtió su primer gol para el conjunto inglés y lo hizo con una exquisita ejecución de tiro libre en el triunfo por 5-3 frente a Sunderland, en un partido de la Premier League que tuvo ocho goles y varias emociones.

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Un tiro libre perfecto para abrir el partido

El argentino necesitó apenas nueve minutos para dejar su marca. Fernández se hizo cargo de un tiro libre desde las inmediaciones del área y sacó un remate que pasó por encima de la barrera y terminó dentro del arco ante la mirada del arquero de Sunderland.

El tanto significó el primero de Enzo desde su llegada al Manchester City y le permitió festejar rápidamente con sus nuevos compañeros.

Sin embargo, la ventaja del conjunto local duró apenas unos minutos. A los 12, Sunderland consiguió la igualdad y volvió a poner el partido en un escenario de máxima paridad.

Un partido con goles de los dos lados

El City volvió a ponerse arriba a los 29 minutos, cuando Rayan Cherki apareció para marcar el segundo tanto del equipo local. Pero Sunderland respondió nuevamente y logró empatar a los 33.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Antoine Semenyo apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto del Manchester City a los 43 minutos.

El conjunto local consiguió ampliar la diferencia en el complemento. A los 57 minutos, Semenyo volvió a aparecer para marcar su segundo tanto personal y poner el 4-2.

Sunderland no se dio por vencido y apenas dos minutos después encontró nuevamente el descuento. Brian Brobbey convirtió para dejar el marcador 4-3 y mantener la incertidumbre hasta el tramo final.

Haaland sentenció la victoria

Con el encuentro todavía abierto, Manchester City consiguió liquidar la historia a los 81 minutos. Erling Haaland apareció para marcar el quinto gol y establecer el 5-3 definitivo.

De esta manera, el equipo inglés consiguió quedarse con una victoria en un partido de alto ritmo, mientras que Enzo Fernández tuvo la satisfacción de convertir su primer tanto desde su llegada al club.

El primer gol de Enzo con la camiseta celeste

La conquista representó un momento importante para el mediocampista argentino, que comenzó una nueva etapa en Inglaterra después de su paso por Chelsea.

Fernández llegó al Manchester City como una de las principales incorporaciones del equipo y firmó un vínculo que lo mantendrá ligado al club durante varias temporadas.

El argentino había llegado a Europa en enero de 2023, cuando Benfica lo transfirió al Chelsea. Antes de dar el salto al fútbol europeo, se había formado en River, club que también obtuvo ingresos por aquella operación.

Ahora, con su primer grito en el Manchester City, Enzo Fernández sumó un nuevo capítulo a su carrera y fue protagonista de una goleada que terminó con un 5-3 frente a Sunderland.

Manchester City Enzo Fernández
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