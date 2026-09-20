Se disputó el grueso de la fecha 5 del Clausura Lautaro Fagioli

La goleada de Gimnasia de Ciudadela sobre Deportivo Santa Rosa y de Colón de San Justo sobre Colón fue lo más destacado del quinto capítulo del Torneo de Primera A

Por la quinta fecha del Clausura, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela goleó a Deportivo Santa Rosa en barrio Transporte.

Se disputaron siete cotejos válidos por la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Se destacó la goleada que consiguió Gimnasia y Esgrima ante Santa Rosa en barrio Transporte , y la que consiguió Colón de San Justo sobre el Sabalero. El clásico se lo quedó Academia Cabrera que superó por la mínima diferencia a Independiente y el derbi regional entre Nobleza y Juventud Unida de Candioti conciuyó igualado. El cierre se dará el próximo martes cuando Sanjustino reciba a Unión en el Coloso del Oeste.

Por la Zona A, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo goleó por 4 a 0 a Colón de Santa Fe bajo el arbitraje de Ariel Correa. Los goles para el Conquistador llegaron por intermedio de Guido Rancéz en dos oportunidades, Pablo Álvarez y Brian Minotti. En el clásico regional, disputado en el Lolo Bossio, Nobleza de Recreo igualó 1 a 1 con Juventud Unida de Candioti bajo el control de Ignacio Castellano. Para la Vizcachera el gol lo cosechó Gerónimo Zalazar, y para la Juve, lo consiguió Lionel Flores.

En el estadio Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe se reencontró con la victoria al imponerse de local frente a Ateneo Inmaculada por 2 a 0 con el control de Miguel Mesqueda. Para los dirigidos por el Flaco Adalberto Tobaldo hubo anotaciones del inoxidable Leandro Ledesma y Francisco Serrano.

Recordemos que el pasado miércoles, en el Alberto Garau, Cosmos superó a Las Flores II 1 a 0 con gol de Luciano Pereyra de penal. En tanto, en barrio Roma, Newell´s igualó 1 a 1 con Universidad del Litoral. Para el conjunto de barrio Roma el gol lo hizo Alejo Quiroz y para la visita Franco Casals.

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 13, Juventud Unida 10, Nobleza de Recreo 9, Universidad del Litoral 8, Cosmos 7, Newell´s y Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Colón 4, Sportivo Guadalupe 3 y Las Flores II 1.

Por la Zona B, en barrio Sur, Náutico El Quillá venció a Nacional por 2 a 1 con el arbitraje de Alejandro Aguilera. Para los conducidos por Martín Mazzoni los goles los marcaron Gastón Losa y Joaquín Felizia de penal, mientras que para el albo de calle Urquiza Tomás Fernández.

En cancha de Pucará, en el corazón de barrio Transporte, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela goleó a Deportivo Santa Rosa por 5 a 0 con el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para el elenco Pistolero dirigido por Diego Rodríguez los hicieron Maximiliano Traverso, dos de Alan Chamorro, y dos de Luciano Olmedo.

El Quillá consiguió un gran triunfo ante Nacional y es puntero de la Zona B.

Por su parte, en el estadio el Jardín de Recreo Sur, Ciclón Norte de Cayastá venció en condición de visitante a La Perla del Oeste por 2 a 1 con el control de Nicolás Mottier. Para el conjunto de la Costa los goles lo hicieron Matías Vázquez y Jorge Stefáno, mientras que para el azulgrana descontó Ivo Quiroz. Fueron expulsados Lucas Ojeda en el local, mientras que Agustín Costa y Gianfranco Rosales la vieron en la visita.

En el interzonal, disputado en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, Academia Cabrera venció a Independiente de Santo Tomé bajo el arbitraje de Ángel Cristoforato. Para el vencedor el gol lo consiguió Tomás García. Fue expulsado Tomás Villalba en la visita.

En los adelantos, en el campo de Deportes 8 de Enero, Ciclón Racing derrotó a La Salle Jobson por 1 a 0 con gol de Mateo Franzotti, mientras que también se completaron los 13 mintuos restantes entre Nacional y Deportivo Santa Rosa que no tuvo alteraciones y terminó igualado 1 a 1.

Posiciones y próxima fecha

Las posiciones quedaron del siguiente modo: El Quillá 11, Sanjustino y UNión 10; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y La Salle Jobson 7; La Perla del Oeste y Ciclón Raccing 5; Ciclón Norte de Cayastá y Deportivo Santa Rosa 4; Nacional 3.

En la próxima fecha, por la Zona A se medirán Ateneo Inmaculada con Nobleza, Juventud Unida con Colón de San Justo, Colón con Las Flores II, Cosmos con Newell´s, Universidad del Litoral con Independiente. En tanto, en la Zona B, jugarán La Salle Jobson con La Perla, Ciclón Norte con Sanjustino, Unión con Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Náutico El Quillá con Academia Cabrera y el interzonal entre Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing.