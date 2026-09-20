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Argentina sigue ganando todos los partidos en caballeros y en damas

En el Hipódromo de Rosario, Los Pumas 7´s consiguieron imponerse a Chile y Uruguay, mientras que Las Yaguaretés doblegaron a Colombia y con solvencia a Paraguay.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 10:56hs
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Tras vencer a Uruguay y Chile

Tras vencer a Uruguay y Chile, Los Pumas 7´s se medirán con Brasil en Rosario.

Los seleccionados argentinos de rugby seven tuvieron una destacada jornada en el Óvalo del Hipódromo, donde disputaron sus encuentros correspondientes a los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026. El equipo masculino consiguió tres victorias, mientras que el femenino sumó dos triunfos, con actuaciones contundentes y un alto poder ofensivo.

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El seleccionado masculino tuvo una jornada ideal y terminó invicto sus tres presentaciones. En el primer encuentro, superó a Colombia por 29-7, en un partido en el que Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Pedro De Haro y Santiago Mare fueron los encargados de apoyar los tries argentinos. Fossati tuvo una actuación especialmente destacada en el marcador, mientras que Dubuc, De Haro y Mare también contribuyeron con sus conquistas para construir la victoria albiceleste.

Las Yaguaret&eacute;s superaron a Colombia y Paraguay y van por las uruguayas.

Las Yaguaretés superaron a Colombia y Paraguay y van por las uruguayas.

En su segunda presentación, volvió a festejar, esta vez frente a Chile, por 26-12. Juan Batac fue protagonista con cuatro tries, mientras que Marcos Moneta aportó dos y Pedro De Haro y Santiago Vera completaron la cuenta argentina.

El seleccionado masculino cerró su participación del día con otra actuación contundente: derrotó 38-7 a Uruguay. Pedro De Haro fue nuevamente una de las figuras ofensivas, con tres tries, mientras que también marcaron Sebastián Dubuc, Juan Batac, Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Santiago Vera, Marcos Moneta y Mateo Fossati.

El seleccionado femenino también tuvo un comienzo de jornada sobresaliente. En su primera presentación, Argentina venció 48-0 a Paraguay, en una actuación que le permitió mantener su ingoal en cero y desplegar una ofensiva muy efectiva. Sofía González, Candela Delgado, Talia Rodich, Antonela Reding y Cristal Escalante fueron las autoras de los tries argentinos. Delgado tuvo una actuación determinante, mientras que González, Rodich y Reding también tuvieron una participación destacada en el marcador.

En el segundo encuentro del día, las argentinas volvieron a imponerse con autoridad y derrotaron 24-5 a Colombia. Paula Paulino, Sofía González, Candela Delgado y Cristal Escalante apoyaron para el conjunto nacional, que volvió a mostrar solidez y eficacia para quedarse con el triunfo. Delgado volvió a ser una de las principales protagonistas del ataque argentino, mientras que González sumó nuevamente presencia en el marcador.

Argentina Rugby Los Pumas Yaguareté
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