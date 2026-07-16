Fuerte cruce entre Villarruel y Bullrich por la Ley de Tierras: "Quieren vender el país", acusó la vicepresidenta

La titular del Senado cuestionó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza por impulsar el tratamiento del proyecto que elimina restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora defendió la iniciativa y aseguró que busca “desarrollar el país”.

Fuerte cruce: La vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, se enfrentaron por el proyecto de Ley de Tierras.

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un fuerte enfrentamiento dentro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , protagonizaron un duro intercambio por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que propone eliminar las restricciones actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El cruce ocurrió a través de mensajes privados luego de que la Selección argentina clasificara a la final del Mundial 2026, cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión prevista para este jueves.

“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, habría planteado la vicepresidenta, según trascendió. Bullrich rechazó la propuesta y defendió la necesidad de avanzar con el tratamiento parlamentario.

A partir de allí comenzó una discusión que escaló con fuertes acusaciones. Villarruel cuestionó que el Senado se reuniera para debatir una iniciativa que, según su mirada, permitiría “vender el país”.

“Quieren vender el país. La integridad territorial no les importa nada”, expresó la vicepresidenta en referencia al capítulo referido a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Bullrich respondió que el objetivo del proyecto no era vender territorio argentino sino promover inversiones. “No se venden tierras. Se desarrolla el país”, sostuvo la senadora.

LEER MÁS: El Senado trata la ley de Tierras: qué propone el proyecto que elimina los límites para la compra de extranjeros

Un choque dentro del oficialismo

El intercambio continuó con críticas vinculadas a la situación económica y social del país. Villarruel afirmó que “la gente no tiene para comer”, cuestionó el cierre de pequeñas y medianas empresas y acusó a dirigentes oficialistas de analizar la realidad “desde un despacho”.

Bullrich, en cambio, defendió la orientación del Gobierno nacional y aseguró que los argentinos buscan “progresar y dejar de ser subdesarrollados, populistas y pobres”.

La vicepresidenta volvió a cuestionar a la bancada libertaria y sostuvo que algunos sectores pretenden “rifar” el país. Además, afirmó que ella había “tomado partido por Argentina”.

El enfrentamiento también derivó en reproches personales. Bullrich le sugirió que renunciara si no compartía el rumbo del Gobierno, mientras que Villarruel respondió que también fue elegida por el voto popular.

“A mí también me votaron. Y no te votaron a vos”, lanzó la vicepresidenta.

El diálogo terminó con nuevas descalificaciones entre ambas dirigentes, luego de que Villarruel acusara a Bullrich de actuar como “obsecuente” y cuestionara su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Qué propone la reforma de la Ley de Tierras

El proyecto fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y modifica las reglas vigentes para la adquisición de tierras rurales.

Uno de los principales cambios es la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente impide que extranjeros puedan superar el 15% de la superficie rural de una provincia o municipio y fija restricciones sobre la cantidad de hectáreas que pueden adquirir.

De aprobarse la iniciativa, esas limitaciones dejarían de aplicarse a personas y empresas privadas extranjeras. En cambio, los Estados extranjeros y las compañías con participación estatal extranjera continuarían alcanzados por controles especiales.

LEER MÁS: Victoria Villarruel, antes del duelo ante Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

El proyecto establece que las provincias deberán intervenir en las autorizaciones y mantiene restricciones para operaciones vinculadas con zonas de frontera, donde también deberá participar el Poder Ejecutivo nacional.

Además, incorpora el mecanismo de silencio administrativo, por el cual si las autoridades no presentan objeciones dentro de los 180 días, la operación quedaría autorizada.

Cambios en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego

La iniciativa también contempla modificaciones en otros aspectos relacionados con la propiedad privada.

En materia de desalojos, propone un procedimiento acelerado para inmuebles ocupados de manera irregular, permitiendo que un juez ordene la restitución inmediata cuando considere acreditado el derecho del propietario.

Respecto de los contratos de alquiler con deudas pendientes, establece una intimación previa con un plazo mínimo de diez días para regularizar la situación antes de iniciar una acción judicial.

En cuanto a las expropiaciones, plantea una interpretación restrictiva del concepto de utilidad pública y fija límites para las indemnizaciones vinculadas al lucro cesante.

Sobre la Ley de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de modificar durante 30 años el uso de terrenos afectados por incendios en determinadas zonas productivas, aunque mantiene restricciones para bosques nativos y humedales.

El proyecto había sido postergado previamente por diferencias entre el oficialismo, sectores dialoguistas y bloques opositores. Ahora, el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación en el Senado.