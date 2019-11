El Tate está con las defensas bajas

Que en esta Superliga Unión perdió solidez es una verdad de perogrullo, de aquel equipo rocoso y al que le convertían pocos goles, mutó a este al cual le llegan y le convierten. En ese sentido los números son contundentes.

En el anterior torneo al Tate le habían marcado 25 goles, en 24 partidos y en la temporada 2017/2018 23 tantos en 27 encuentros. Mientras que en este certamen, ya le marcaron 20 goles en 14 cotejos.

De hecho, es uno de los tres equipos más goleados de la Superliga, solo lo supera San Lorenzo con 22 y Godoy Cruz con 29. Y en solo cuatro de los 14 partidos que disputó pudo mantener la valla invicta.

En los últimos cuatro encuentros recibió ocho tantos, es decir dos por partido, pero además mostrando errores muy puntuales. Además, el mediocampo no contiene y en consecuencia los rivales tienen muchas libertades para pisar el área rojiblanca.

Sin volantes centrales que contengan y con carrileros que no acompañan la vuelta, el bloque defensivo queda muy expuesto y termina pagando. La salida de Mauro Pittón resintió la zona media, ya que ni Nelson Acevedo ni Jalil Elías tienen características similares a las del ahora jugador de San Lorenzo.

Encima Gabriel Carabajal por la izquierda no está acostumbrado al ida y vuelta y entonces le cuesta hacer los relevos, algo que Franco Fragapane y Diego Zabala tenían totalmente mecanizado.

Así las cosas, el Rojiblanco se convirtió en un equipo vulnerable, que no brinda seguridad y al cual resulta sencillo convertirle. Si Leonardo Madelón no logra solucionar este problema será complicado sumar puntos. Un equipo que no sabe defender, difícilmente pueda progresar en el juego y en la tabla.

Y eso es algo que le viene sucediendo a Unión en los últimos partidos, de los últimos 12 puntos en disputa apenas obtuvo dos. Y un dato insoslayable es que recibió ocho goles, que no le permitieron sumar más.

El Tate le marcó dos goles a Independiente y tres a Banfield, pero ni así pudo ganar, ya que en defensa se equivocó y debió conformarse con sumar dos empates. En otra circunstancia, la historia hubiese sido distinta. Pero este Unión no da garantías y sufre cada vez que lo atacan.