El testimonio clave de un camionero tras el siniestro que dejó dos muertos en la autopista: "Llegué y era todo un desastre"

El conductor asistió a un herido que había salido despedido de la camioneta. El accidente dejó dos víctimas fatales y al menos ocho personas heridas, algunas de ellas trasladadas en helicóptero sanitario debido a la gravedad de las lesiones

10 de marzo 2026 · 15:47hs
Un camionero que circulaba por la autopista Rosario–Santa Fe fue uno de los primeros en llegar al lugar del choque fatal ocurrido este martes por la mañana a la altura de Oliveros y relató la dramática escena que encontró sobre la calzada. El siniestro involucró a una camioneta Fiat Toro y a un micro de la empresa Laguna Paiva que transportaba personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la camioneta se habría cruzado de carril y terminó impactando contra el micro, lo que provocó el violento siniestro.

El conductor aseguró que venía aproximadamente a un kilómetro del lugar cuando ocurrió el accidente y que al llegar se encontró con el escenario del impacto.

Cuando llegué acá me encontré con todo el accidente, era un desastre. Traté de desviar, pero no me dio tiempo”, contó. Según su testimonio, un hombre estaba gravemente herido y tendido en medio de la calzada.

El muchacho estaba bastante grave, tirado en el medio de la calle. Traté de auxiliarlo porque nadie lo auxiliaba”, relató el camionero, que decidió detenerse para asistir a la víctima.

Fatal. Así quedó la Fiat Toro que chocó con el colectivo de Laguna Paiva.

“No se acordaba qué había pasado”

El testigo explicó que el hombre que estaba en el asfalto podía hablar, pero estaba desorientado. “Perdió la conciencia, no se acordaba qué había pasado. Preguntaba dónde estaba, hablaba bien, pero estaba muy lastimado”, señaló. El camionero indicó que intentó ayudarlo sin moverlo demasiado hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Tratamos de auxiliarlo con otra chica que frenó después. Pasaron cinco o seis camiones y nadie lo auxiliaba”, agregó. Según su relato, el hombre herido habría salido despedido de la camioneta durante el impacto.

Aparentemente salió despedido. Yo traté de hablar con él, pero decía que no recordaba el momento del accidente”, explicó.

Escena impactante

El conductor también contó que se acercó hasta la camioneta siniestrada, donde observó a otra persona en el interior del vehículo. “Fui a ver la camioneta y vi una sola persona adentro. No la tocaron y parecía que ya estaba fallecida”, describió. Minutos después comenzaron a llegar ambulancias, bomberos y personal de emergencia, que trasladaron a los heridos a distintos centros de salud.

Dos muertos y varios heridos

El choque ocurrió cerca de las 11 de la mañana en el kilómetro 45 de la autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de Oliveros. El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el siniestro dejó dos víctimas fatales y al menos ocho personas heridas, algunas de ellas trasladadas en helicóptero sanitario debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia, policías y bomberos, mientras que durante la tarde se registraban largas filas de camiones y demoras en la circulación por la autopista debido a los operativos y peritajes que buscan determinar con precisión la mecánica del choque.

