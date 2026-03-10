Uno Santa Fe | Santa Fe | Leo Mattioli

Subastan el Audi TT descapotable que tuvo Leo Mattioli hasta su muerte: por qué es un auto tan codiciado

Se trata de un modelo deportivo que fue comprado por el cantante de cumbia santafesina en el 2007. Según su actual dueño, registra apenas 16.080 kilómetros recorridos

10 de marzo 2026 · 16:05hs
Un particular ejemplar del emblemático Audi TT (8N) salió recientemente a subasta y generó gran interés entre fanáticos de los autos deportivos y también entre seguidores de la música tropical argentina. Se trata de un Audi TT 1.8T Quattro Roadster 2004 que perteneció al reconocido cantante Leo Mattioli, una de las figuras más representativas de la cumbia santafesina.

El vehículo, actualmente ubicado en Olivos, en la provincia de Buenos Aires, registra apenas 16.080 kilómetros recorridos, un kilometraje muy bajo si se tiene en cuenta su antigüedad.

El TT de primera generación se convirtió en un verdadero ícono del diseño automotriz desde su lanzamiento a fines de la década de 1990. El modelo fue presentado inicialmente como prototipo en el Salón del Automóvil de Frankfurt 1995 y llegó prácticamente sin modificaciones a la producción en 1998. Sus líneas simples, las formas geométricas y sus proporciones compactas lo posicionaron como una referencia dentro del diseño industrial.

El impacto estético del modelo fue tal que algunas unidades integran colecciones permanentes de instituciones como el Museum of Modern Art (MoMA). Dentro de esta primera generación, una de las variantes más atractivas desde el punto de vista mecánico era la equipada con el motor 1.8 turbo de 225 caballos de fuerza.

Este propulsor de cuatro cilindros y 20 válvulas —muy utilizado dentro del Volkswagen Group— estaba asociado a la tracción integral Quattro y a una caja manual de seis velocidades. La configuración compartía varios componentes con el Audi S3 (8L) de la misma época, lo que le permitía ofrecer un rendimiento destacado para un roadster compacto. Entre sus cifras de desempeño sobresalía una aceleración cercana a los seis segundos para pasar de 0 a 100 km/h.

El auto del León santafesino

La historia particular de esta unidad suma un elemento adicional de interés. De acuerdo con la información disponible sobre su trazabilidad, el auto fue adquirido originalmente en 2004 por una empresa constructora, que lo utilizó muy poco durante sus primeros años. En 2007 el vehículo pasó a manos de Mattioli, quien era conocido por su afición por los Audi TT. Según distintas versiones, este roadster habría sido uno de los últimos autos que compró el artista antes de su fallecimiento en 2011.

El automóvil nunca habría sido transferido formalmente a nombre del cantante, aunque sí existiría una denuncia de venta vinculada a él. Durante el período en que lo tuvo, su uso habría sido esporádico debido a la intensa agenda de presentaciones del músico. Tras su muerte, el vehículo permaneció durante más de una década en poder de su viuda, hasta que en 2022 fue adquirido por el actual propietario directamente a la familia del artista.

Desde entonces, su nuevo dueño asegura haberlo utilizado muy poco y haber realizado un mantenimiento completo. Según detalló, se reemplazaron todos los fluidos, se efectuó una revisión general y se cambiaron las cuatro cubiertas, ya que el auto aún conservaba las originales de fábrica. El último service se realizó en 2025 e incluyó cambio de aceite, filtros y un chequeo integral de los sistemas mecánicos y electrónicos.

En cuanto al estado estético, el vendedor afirma que el vehículo conserva la pintura original en toda la carrocería, incluidos los paragolpes. Solo se menciona un pequeño rayón en uno de los laterales del paragolpes trasero, mientras que el resto del auto no presenta signos de óxido ni modificaciones respecto de su configuración de fábrica.

La subasta se realizará de forma online, permitiendo la participación de interesados de todo el país. Los organizadores esperan que el valor final supere ampliamente el precio base de mercado.

