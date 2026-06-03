El pedido fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante la apertura del stand provincial en Agroactiva. El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó el reclamo y sostuvo que Santa Fe tiene "un modelo para salir adelante" basado en producción, trabajo e inversión.

En Agroactiva, Santa Fe volvió a presionar a la Casa Rosada por las retenciones: "Que las quiten de una vez por todas y con certeza"

En el marco de Agroactiva 2026, el Gobierno de Santa Fe volvió a elevar su reclamo a la Casa Rosada para que elimine definitivamente los derechos de exportación que pesan sobre el sector agropecuario.

El planteo fue realizado durante la inauguración del stand provincial, donde funcionarios santafesinos aprovecharon la vidriera de la muestra para insistir con una demanda histórica del campo.

"Ojalá que el Gobierno nacional hoy vuelva a escuchar en Agroactiva que quiten las retenciones al sector agropecuario de una vez por todas y con certeza", expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al encabezar la apertura del espacio institucional de la provincia.

El funcionario destacó la magnitud de la exposición y el protagonismo de Santa Fe en uno de los eventos productivos más importantes del continente.

"Estamos en la feria más importante de América Latina a cielo abierto y en suelo santafesino", remarcó Puccini, quien señaló que más de 700 empresas, pymes, emprendedores y comercios pasarán por el stand provincial para generar vínculos comerciales y productivos.

En ese contexto, definió a Agroactiva como una verdadera "peatonal productiva", que reúne a los distintos actores de la economía santafesina y permite mostrar el potencial de una provincia que concentra buena parte de la producción agroindustrial del país.

El respaldo de Pullaro

El reclamo por las retenciones también fue acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien aprovechó su discurso para reivindicar el modelo de gestión provincial basado en la producción, la inversión y la generación de empleo.

"Hoy en la Argentina gobernar es generar trabajo", afirmó el mandatario santafesino ante empresarios, productores y representantes del sector agroindustrial.

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Pullaro sostuvo que, frente a las dificultades económicas que atraviesa el país, Santa Fe decidió avanzar en un camino diferente, enfocado en la reducción de gastos del Estado y la reinversión de esos recursos en áreas estratégicas.

"La provincia entendió primero que tenía que bajar el costo del Estado y el costo de la política. Y esos recursos que íbamos encontrando, invertirlos en infraestructura productiva, en créditos para el sector, acompañando a la ciencia, a la tecnología, a nuestras pymes, a nuestras industrias y a nuestro campo", señaló.

Según el gobernador, esa estrategia permitió amortiguar el impacto de la crisis económica y sostener la actividad productiva en la provincia.

"Santa Fe tiene un modelo para salir adelante"

Durante su intervención, Pullaro buscó posicionar a Santa Fe como un ejemplo de desarrollo basado en el trabajo y la producción.

"Queremos gritarle a la Argentina y al mundo que Santa Fe tiene un modelo para salir adelante", sostuvo.

El mandatario destacó además que Agroactiva se realice nuevamente en territorio santafesino y definió a la provincia como "el corazón productivo de la República Argentina".

En la misma línea, remarcó que el crecimiento económico solo es posible cuando se fortalece al sector privado, se impulsa la innovación y se generan condiciones para que el campo, la industria y el comercio puedan desarrollarse.

Las declaraciones se produjeron en una jornada en la que el Gobierno provincial presentó además nuevas líneas de financiamiento por más de 116.000 millones de pesos para empresas y productores, una de las principales apuestas de la gestión para sostener la actividad económica en un contexto nacional complejo.

Con el reclamo por las retenciones nuevamente sobre la mesa, Santa Fe volvió a utilizar el escenario de Agroactiva para enviar un mensaje al Gobierno nacional y reafirmar una posición que comparte buena parte del sector agropecuario: la necesidad de eliminar los derechos de exportación para impulsar la producción y mejorar la competitividad del campo argentino.