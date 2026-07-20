El filoso posteo de De Paul tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

El mediocampista de la Selección publicó un posteo en su cuenta de Instagram luego de la caída ante España en el que apuntó contra la gente que "esperaba la caída".

Poco más de 24 horas después de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España, Rodrigo De Paul realizó un posteo en su cuenta de Instagram apuntando contra toda la gente que "esperaba la caída" de la Albiceleste. Además, expresó su dolor por no haber podido obtener el bicampeonato.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo..", se lee en una parte del mensaje escrito por el compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Este fragmento claramente apunta ante buena parte de la prensa internacional, y también hacia jugadores y exjugadores de otras selecciones, que durante toda la Copa del Mundo acusaron a la Selección de ser beneficiada por los arbitrajes así como la forma de vivir el fútbol del público y de los futbolistas argentinos.

Por otro lado, compartio su pena por no haber podido levantar el segundo Mundial consecutivo con la camiseta albiceleste: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento". Y cerró: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".

Este emotivo y filoso mensaje estuvo acompañado de tres fotos. La primera fue una suya de espaldas, con la medalla de subcampeón colgada y mirando hacia la tribuna repleta de camisetas argentinas. La segunda, una de todo el grupo festejando la clasificación ante Suiza en cuartos de final junto a los hinchas prensentes en el Kansas City Stadium. Y la tercera muestra a los varios de los jugadores abrazados tras uno de los 19 goles convertidos por el conjunto de Lionel Scaloni en el Mundial.

Con 94 partidos en la espalda, Rodrigo De Paul es uno de los grandes referentes de la era Scaloni, uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección Argentina que podría finalizar el próximo 31 de diciembre según las declaraciones del propio entrenador una vez culminada la final. El Motorcito fue pieza clave en las consagraciones de la Copa América 2021, 2024, la Finalíssima 2022 y el Mundial de aquel año. A sus 32 años y tras su primera gran decepción vistiendo la Albiceleste, será uno de los líderes de una próxima camada que no contará con Nicolás Otamendi y, a priori, tampoco con Lionel Messi.