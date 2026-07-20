Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

A través de las redes sociales, Unión le dio la bienvenida al volante Eric Ramírez, que firma a préstamo por 18 meses

No siempre gana el que llega primero al mercado de pases. A veces, alcanza con aparecer en el momento justo. Eso fue lo que hizo Unión para quedarse con Eric Ramírez , que ya tenía encaminado su desembarco en Aldosivi y que terminó cambiando de rumbo con destino a Santa Fe.

La historia tuvo un protagonista clave: Leonardo Madelón. El entrenador no solo avaló su llegada, sino que conoce al jugador de memoria. Compartieron etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata y el DT sabe qué puede aportarle dentro de un plantel que sumó jerarquía para afrontar el Torneo Clausura.

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Unión presentó a La Perla Ramírez

La confianza del entrenador fue determinante en la negociación. Ramírez sabía que llegaría a un club en el que el técnico lo conoce, confía en sus condiciones y tiene pensado un lugar para él dentro del equipo. Unión oficializó este miércoles la contratación del futbolista a través de sus redes sociales. "Eric Ramírez es nuevo jugador de Unión. Firmó contrato por 18 meses y ya se encuentra bajo las órdenes de Leo Madelón", publicó la institución.

Eric Ramirez es nuevo jugador de Unión. Firmó contrato por 18 meses y ya se encuentra bajo las órdenes de Leo Madelón pic.twitter.com/jHfoxb59fl — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 20, 2026

La propuesta deportiva terminó siendo un factor decisivo para inclinar la balanza. Mientras otras instituciones pelean exclusivamente por sostenerse en la máxima categoría, el Tatengue le presentó al futbolista un escenario con mayores aspiraciones para la segunda parte de la temporada.

Llegó la Perla

Bienvenido Eric al Tatengue pic.twitter.com/3XuTvfGGqV — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 20, 2026

Por eso, cuando Unión levantó el teléfono, la negociación cambió por completo. Lo que parecía cerrado con Aldosivi quedó en pausa y, poco después, pasó a ser historia. Ramírez ya se encuentra trabajando con el plantel y se suma a una serie de incorporaciones que ilusionan a los hinchas rojiblancos. Su versatilidad para desempeñarse en distintos puestos del frente de ataque le ofrece a Madelón una alternativa más que interesante de cara al debut en el Clausura.

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Unión no solo incorporó un futbolista. También le ganó una pulseada del mercado a otro club de Primera División. Y eso, en tiempos de negociaciones cada vez más complejas, también vale como un triunfo.