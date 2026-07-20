Uno Santa Fe | Colón | Colón

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Pese a obtener un par de victorias como visitante, sigue siendo muy grande el contraste que muestra Colón cuando juega en el Brigadier López respecto a lo que evidencia fuera de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 09:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Es muy notoria la diferencia de efectividad cuando Colón juega como local en relación a lo que obtiene como visitante.

@FerroOficial

Es muy notoria la diferencia de efectividad cuando Colón juega como local en relación a lo que obtiene como visitante.

Colón perdió un partido clave ante Ferro, ya que el Verdolaga llegaba como único puntero con cinco puntos de diferencia y de este modo el Sabalero no podía dejar pasar la chance de acortar ventaja o en todo caso mantenerla.

Colón y la diferencia entre local y visitante

Sin embargo, con la derrota, Colón quedó ocho puntos por debajo de Ferro. Pero más allá del resultado negativo, el equipo volvió a perder contra un rival directo, como en su momento pasó con Deportivo Morón.

A la hora de marcar la diferencia entre la eficacia alcanzanda como local y visitante, la misma es notoria. Colón es un equipo cuando juega ante sus hinchas y otro muy distinto cuando lo hace fuera de Santa Fe.

Aún cuando el equipo ganó dos de los últimos cuatro partidos que disputó como visitante. Que al menos maquillaron un poco la baja efectuvidad que arrastraba en esa condición.

LEER MÁS: Colón dio vuelta la página y Medrán ya empieza a definir cambios para recibir a Chaco For Ever

Como local, Colón está invicto, disputó 10 partidos, de los cuales ganó seis y empató cuatro. En consecuencia, cosechó 22 puntos sobre 30 en juego, con una efectividad del 73,3% y una diferencia de gol de +11.

Por su parte, como visitante jugó 11 encuentros, obteniendo tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. De este modo, sumó 13 unidades sobre 33 en disputa, con una eficacia del 39,3% y una diferencia de gol de -1.

La diferencia es notoria y por ello pensando en lo que viene, Colón debe mejorar su efectividad en condición de visitante, para llegar al final de la competencia peleando los primeros puestos.

Colón local visitante
Noticias relacionadas
colon dio vuelta la pagina y medran ya empieza a definir cambios para recibir a chaco for ever

Colón dio vuelta la página y Medrán ya empieza a definir cambios para recibir a Chaco For Ever

a colon le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

vidoz, sobre el mercado de pases de colon: no pudimos cerrar las prioridades

Vidoz, sobre el mercado de pases de Colón: "No pudimos cerrar las prioridades"

colon cambia el chip: medran ya piensa en chaco for ever con una baja obligada

Colón cambia el chip: Medrán ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada

Lo último

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Último Momento
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Ovación
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

César Carignano: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

César Carignano: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados