La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Pese a obtener un par de victorias como visitante, sigue siendo muy grande el contraste que muestra Colón cuando juega en el Brigadier López respecto a lo que evidencia fuera de Santa Fe

Es muy notoria la diferencia de efectividad cuando Colón juega como local en relación a lo que obtiene como visitante.

Colón perdió un partido clave ante Ferro, ya que el Verdolaga llegaba como único puntero con cinco puntos de diferencia y de este modo el Sabalero no podía dejar pasar la chance de acortar ventaja o en todo caso mantenerla.

Sin embargo, con la derrota, Colón quedó ocho puntos por debajo de Ferro . Pero más allá del resultado negativo, el equipo volvió a perder contra un rival directo, como en su momento pasó con Deportivo Morón.

A la hora de marcar la diferencia entre la eficacia alcanzanda como local y visitante, la misma es notoria. Colón es un equipo cuando juega ante sus hinchas y otro muy distinto cuando lo hace fuera de Santa Fe.

Aún cuando el equipo ganó dos de los últimos cuatro partidos que disputó como visitante. Que al menos maquillaron un poco la baja efectuvidad que arrastraba en esa condición.

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Como local, Colón está invicto, disputó 10 partidos, de los cuales ganó seis y empató cuatro. En consecuencia, cosechó 22 puntos sobre 30 en juego, con una efectividad del 73,3% y una diferencia de gol de +11.

Por su parte, como visitante jugó 11 encuentros, obteniendo tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. De este modo, sumó 13 unidades sobre 33 en disputa, con una eficacia del 39,3% y una diferencia de gol de -1.

La diferencia es notoria y por ello pensando en lo que viene, Colón debe mejorar su efectividad en condición de visitante, para llegar al final de la competencia peleando los primeros puestos.