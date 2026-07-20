Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

El club rojiblanco logró desactivar una de las sanciones que pesaban sobre la institución. Ahora solo resta resolver la deuda con Juventud Las Piedras para poder inscribir a los jugadores incorporados en este mercado de pases.

Unión recibió este lunes una noticia muy esperada en medio de la cuenta regresiva para el debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Según los registros oficiales de la FIFA, el club logró levantar una de las dos inhibiciones que tenía vigentes, un avance clave pensando en la posibilidad de utilizar a los refuerzos.

En la actualización del sistema de FIFA solo figura la inhibición correspondiente a Juventud Las Piedras, con fecha del 23 de junio, lo que confirma que quedó desactivada la sanción impulsada por el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, cuyo reclamo ascendía a 90.000 dólares.

Queda una deuda importante por resolver para Unión

Ahora, el único impedimento que mantiene Unión en FIFA corresponde a la deuda con Juventud Las Piedras, originada por la compra del 80% de la ficha del defensor Maizon Rodríguez. Se trata de una inhibición cercana a los 500.000 dólares, que la dirigencia también pretende cancelar en las próximas horas.

En el club existe optimismo respecto de resolver esa situación, ya que entre este lunes y el martes deberían acreditarse los ingresos por las ventas de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania y de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo, operaciones que le aportarán el respaldo económico necesario para afrontar estos compromisos.

La mira está puesta en Platense

El objetivo de la dirigencia es que Leonardo Madelón pueda contar con los refuerzos para el debut del viernes ante Platense, desde las 21.15, en Vicente López.

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Para eso será indispensable que también se levante la inhibición restante y que se completen todos los trámites administrativos correspondientes para habilitar a Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez y Juan De Dios Pintado, quien se incorporará oficialmente en las próximas horas.

Con una de las sanciones ya eliminada, Unión dio un paso importante en la carrera contra el reloj, aunque todavía necesita resolver el último obstáculo para que el cuerpo técnico pueda disponer de todas las incorporaciones en el estreno del Torneo Clausura.