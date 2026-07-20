La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

Aunque recibió propuestas de marcas nacionales e internacionales, la dirigencia de Colón mantiene avanzadas las charlas con KDY

Mientras las miradas estuvieron puestas en el mercado de pases y en la conformación definitiva del plantel de Ezequiel Medrán , hay otra negociación importante que comenzó a tomar temperatura en Colón : determinar quién se encargará de la indumentaria .

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Por ahora, la balanza parece inclinarse hacia la continuidad de KDY. El vicepresidente segundo, Matías Vidoz, confirmó que las conversaciones están encaminadas y que la prioridad de la dirigencia pasa hoy por profundizar el diálogo con la firma que ya trabaja junto al club.

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¿Sigue KDY en Colón?

"En principio estamos hablando con KDY, que es la marca que tenemos. Estuvimos reunidos hace 15 días, charlando sobre la tienda y otras cuestiones que venimos avanzando. La prioridad es esa y después analizaremos las demás propuestas", reveló el dirigente en la previa del encuentro frente a Ferro.

KDY, con chances de seguir vistiendo a Colón. Prensa Colón

La decisión, sin embargo, no está tomada. El interés que despierta Colón en el mercado deportivo es importante y las ofertas no tardaron en llegar. Según reconoció Vidoz, varias empresas presentaron proyectos para convertirse en la nueva indumentaria oficial del Sabalero, algunas de ellas con fuerte presencia en el fútbol argentino e incluso en el exterior. "Llegaron muchas propuestas de marcas conocidas, de primera línea, incluso del exterior. Son propuestas realmente interesantes", agregó.

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Lejos de tratarse únicamente de una cuestión económica, la dirigencia analiza un proyecto integral para el futuro. El dinero que pueda ingresar al club será un aspecto importante, pero no el único a tener en cuenta. Las propuestas contemplan distintos beneficios vinculados a la cantidad de prendas que recibiría la institución, aportes económicos, el desarrollo del marketing, la proyección comercial de la marca y el crecimiento de la tienda oficial del club, uno de los puntos que hoy también forma parte de las conversaciones con KDY.

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"Son interesantes por la cantidad de ropa, por el dinero, por los aportes al club, por la proyección y por el marketing. Son propuestas muy buenas, pero todavía no las analizamos en profundidad", sostuvo el dirigente.

Colón tiene sobre la mesa varias alternativas y deberá elegir no solo quién diseñará sus camisetas, sino también qué proyecto considera más beneficioso para el crecimiento institucional. Hoy, KDY pica en punta. Pero la carrera todavía no terminó y el Sabalero se tomará el tiempo necesario para decidir quién lo vestirá en el futuro.