Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Roxana Chiariotti aseguró que su padre Alfredo falleció sin recuperar los fondos que tenía en la entidad local. La familia inició una demanda por daños y perjuicios mientras la causa por el presunto desfalco pasó al Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación .

El escándalo por el presunto fraude millonario en la Asociación Mutual Club Libertad de Nelson sumó un nuevo episodio cargado de dolor. La familia de Alfredo Chiariotti, un ahorrista de Llambi Campbell, denunció que el hombre falleció sin haber podido recuperar los 62 millones de pesos que tenía depositados en la entidad y anunció que avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios.

Su hija, Roxana Chiariotti, sostuvo que la incertidumbre por la imposibilidad de acceder a los ahorros terminó afectando gravemente la salud de su padre. "Mi papá murió esperando su plata", resumió.

"Eran 62 millones"

Roxana Chiariotti aclaró que el monto retenido era muy superior al que había trascendido públicamente. "No eran 42 millones, eran 62 millones", afirmó, y explicó que el dinero correspondía a plazos fijos que ya habían vencido, por lo que sus padres ya estaban en condiciones de retirarlo.

"Mi papá cobraba los plazos fijos todos los meses. Ya había concluido el plazo fijo y podía retirarlo libremente. Pero la plata ya no estaba. En la mutual siempre les decían que no había dinero para devolverles", relató en diálogo con Radio EME.

"Se abusaron de viejitos"

Según contó Roxana, el reclamo comenzó a principios de este año, cuando sus padres decidieron retirar los ahorros para comprar una vivienda. "Supuestamente querían comprarse la casita para irse a vivir", recordó. Sin embargo, al intentar recuperar el dinero comenzaron las demoras. "Mi papá me decía: '¿Sabés que la mujer no me quiere pagar?'. Le respondían que tenía que pedir el retiro con un mes de anticipación", explicó.

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Con el paso de las semanas, la situación se volvió todavía más angustiante cuando su madre necesitó afrontar una cirugía y la familia esperaba utilizar esos fondos para cubrir los gastos médicos. "Papá decía: 'Vamos a pagar toda la cirugía de mamá'. Esa era la preocupación", recordó.

Roxana señaló además que el entonces presidente de la mutual, José Leiva, visitó en varias oportunidades a sus padres para tranquilizarlos y prometerles que cobrarían. "Fue a verlos tres o cuatro veces y les decía: 'Quédate tranquilo, vos no tenés que hacer ningún papel, yo me hago cargo de pagarte todo'", relató.

Sin embargo, las promesas nunca se cumplieron. "Mis padres eran gente grande, confiaban en su palabra y pensaban que realmente les iban a devolver el dinero. Se abusaron de viejitos, no hay otra palabra", mencionó.

Un deterioro que terminó siendo irreversible

La hija del ahorrista aseguró que la preocupación por no recuperar los fondos tuvo un fuerte impacto en la salud de su padre.

“Mi papá era una persona que trabajó toda su vida en el campo. Lo teníamos muy monitoreado, se hacía todos los controles médicos. Tenía carnet de conducir, era un hombre totalmente activo”, describió.

Sin embargo, según contó, comenzó a deteriorarse luego de iniciarse el conflicto con la mutual. “Yo notaba que mi papá se estaba deteriorando. Mi mamá cada vez que llamaba me decía: ‘Tu papá está mal, se despierta en la madrugada, no puede dormir’”, relató.

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También indicó que dejó de alimentarse correctamente y sufrió episodios de desorientación.

“Primero dejó de comer, no comía más lo que comía antes. Tuvo dos crisis grandes. Se despertó a las 3 de la madrugada gritando, diciendo ‘vamos, no, vamos, no, porque esta no es la casa’. En una de esas caídas se quebró la cadera”, explicó.

Finalmente, Alfredo Chiariotti falleció a principios de julio, sin haber recuperado sus ahorros.

La causa pasó a Delitos Complejos

Mientras la familia prepara la demanda civil, la investigación penal también avanza.

El expediente dejó de estar a cargo del fiscal Ignacio Orio y pasó a manos de la fiscal Bárbara Ilera, del Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tendrá a su cargo analizar el presunto desfalco millonario, el destino de los fondos administrados por la mutual y las posibles responsabilidades penales.

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La causa busca reconstruir la operatoria financiera de la entidad, luego de que numerosos asociados denunciaran que ya no podían retirar sus depósitos. El conflicto salió a la luz tras el fallecimiento de José Leiva, ocurrido el pasado 4 de junio.

"Esto no puede taparse"

La familia confirmó que ya inició las gestiones para reclamar judicialmente los perjuicios ocasionados. "Ya presentamos toda la historia clínica y la doctora empezó con la demanda por daños y perjuicios", indicó Roxana.

También explicó por qué decidió hacer pública la situación. "Estamos todos muy dolidos. Mi hermana me dijo que había que hablar, porque esto no puede taparse", afirmó.

Finalmente, aseguró que el impacto del caso también golpeó profundamente a su madre, quien continúa esperando una respuesta sobre el dinero depositado durante años en la Mutual Libertad.

Con el expediente ya en el Área de Delitos Complejos, los ahorristas aguardan que la Justicia pueda establecer qué ocurrió con los fondos de la entidad y si existieron maniobras irregulares detrás de uno de los mayores escándalos financieros que sacudió a la localidad de Nelson.