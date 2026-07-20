El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

Por ahora son cinco los refuerzos de Unión y Leonardo Madelón tiene por delante el desafío de potenciarlos ya que la mayoría de ellos no llegan en su mejor momento

El mercado de pases de Unión indica que son cuatro los refuerzos que ya están trabajando con el plantel y un quinto que se sumaría en las próximas horas.

Los futbolistas que están entrenando bajo las órdenes de Leonardo Madelón son: Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez. Mientras que Juan de Dios Pintado llegará en breve a Santa Fe.

El desafío de Madelón con los refuerzos que llegaron

Y sin dudas que el principal desafío que tendrá por delante Leonardo Madelón tiene que ver con lograr que los jugadores mencionados alcancen su mejor versión, ya que la mayoría de ellos no llegan a Unión en su mejor momento. Pero además, sin demasiada continuidad respecto a los minutos en cancha.

En el caso de Mauro Luna Diale, apenas sumó 347' en todo un año con la camiseta de Platense. Y en lo que va del 2026, tan solo jugó 73 minutos con la camiseta de Platense, 62' de ellos en Copa Argentina y los 11' restantes ante Unión en la 1° fecha del Torneo Apertura.

Por su parte, Joaquín Mosqueira sumó 118' en lo que va del 2026 con la camiseta de Tigre. De los cuales, 91' fueron por el Torneo Apertura, 24' por Copa Sudamericana y 3' por Copa Argentina. En tanto que con la camiseta de Talleres, apenas sumó 148' en el Torneo Clausura 2025. Es decir que en un año, jugó 266'.

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En el caso de Eric Ramírez, el delantero sumó 271' en cancha en el 2026 con la camiseta de Huracán. De los cuales 166' fueron en el Torneo Apertura y 105' por Copa Argentina. En tanto que en el segundo semestre del 2025, jugó 454' con la particularidad de que en todo un año, no marcó goles. Su último festejo fue por duplicado el 11 de mayo de 2025 en el 3-2 ante Riestra.

Sin dudas que el que llega con más continuidad es Ignacio Malcorra. Si bien fue titular con la camiseta del Rojo y tuvo continuidad, no fue su mejor semestre desde lo futbolístico. En este 2026, el volante sumó 1273' en cancha, de los cuales 1211' fueron por el Torneo Apertura y los 62' restantes por Copa Argentina, marcando un gol y brindando tres asistencias.

Mientras que Juan de Dios Pintado jugó ocho partidos con la camiseta de Nacional de Uruguay en este 2026, sumando 413' en cancha, dado que no tuvo demasiada continuidad, siendo suplente en la mayoría de los encuentros. De hecho, tenía contrato con el club uruguayo hasta diciembre, pero lo rescindió por ese motivo.