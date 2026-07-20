Enzo Fernández sobre la final del Mundial: "Hay algo mucho más grande que un resultado"

El mediocampista fue expulsado en el segundo tiempo por doble tarjeta amarilla ante España en el último partido de la Copa del Mundo

El mediocampista de la Selección argentina, Enzo Fernández se expresó con un mensaje en redes , tras la final perdida ante España el pasado domingo, en donde fue expulsado en el final de los 90'.

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos", dijo sobre sus compañeros.

Luego, continuó: “Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

Enzo también dejó un mensaje para los fanáticos: “Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”.

“Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”, concluyó.