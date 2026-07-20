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Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó el acto realizado en el Palacio Municipal junto a representantes de la comunidad judía y autoridades provinciales y locales. Durante la ceremonia se recordó especialmente al santafesino Danilo Villaverde, una de las 85 víctimas fatales del atentado.

20 de julio 2026 · 20:02hs
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32º aniversario: Santa Fe conmemoró el atentado a la AMIA

32º aniversario: Santa Fe conmemoró el atentado a la AMIA, recordando a la víctima santafesina Danilo Villaverde.

La ciudad de Santa Fe conmemoró un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. El acto institucional fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y se realizó en el hall del Palacio Municipal, con la participación de autoridades, representantes de la comunidad judía y vecinos.

La ceremonia fue organizada por la Municipalidad de Santa Fe junto a la filial local de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y renovar el reclamo de justicia por las 85 personas asesinadas y los más de 300 heridos que dejó el atentado.

Durante el encuentro se recordó especialmente la figura de Danilo Villaverde, el joven trabajador santafesino que falleció en el ataque y que representa el vínculo directo de la ciudad con una de las tragedias más graves de la historia argentina reciente.

“El dolor de la AMIA es una cicatriz de toda la sociedad argentina”

Poletti destacó la importancia de transmitir la memoria a las nuevas generaciones y reafirmó el compromiso de Santa Fe con la lucha contra toda forma de discriminación y discursos de odio.

“Hay que seguir consolidando a Santa Fe como un territorio libre de discriminación, implementando políticas activas para combatir el antisemitismo, la xenofobia y cualquier tipo de discurso de odio”, expresó el intendente.

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Además, sostuvo que el atentado no puede ser entendido como un hecho ajeno a la sociedad argentina. “Abrimos las puertas del Palacio Municipal para este acto porque el dolor que recordamos hoy no es una herida ajena que miramos desde afuera; como médico, y ahora como intendente, he aprendido a mirar el dolor no desde la frialdad de las estadísticas, sino desde la fragilidad de la vida humana”, manifestó.

En esa línea, afirmó que “el dolor por los muertos de la AMIA no es exclusivo de la comunidad judía, sino que es una cicatriz dolorosa en el cuerpo de toda la sociedad argentina, porque la explosión no distinguió credos, orígenes, ni ideologías”.

El mandatario local también cuestionó la falta de resolución judicial definitiva y señaló que la impunidad “es un peso institucional intolerable para nuestra democracia”.

“Contra la indiferencia, debemos levantar la fuerza de la memoria y transmitirla a esos jóvenes santafesinos que deben crecer entendiendo que la indiferencia ante el dolor del otro es el primer paso hacia la pérdida de nuestra propia humanidad”, concluyó.

El compromiso de mantener viva la memoria

Durante el acto, el rabino Sebastián Vainstein reflexionó sobre el paso del tiempo y la necesidad de continuar difundiendo lo ocurrido para evitar el olvido.

“Como todos sabemos, los años han pasado, hay muchas generaciones que no conocen o no conocieron lo que fue el atentado y nos hemos acostumbrado quizás a vivir con ciertas situaciones de seguridad para el Estado y las instituciones”, señaló.

Asimismo, destacó la resistencia de la comunidad frente al ataque y sostuvo que “si bien atacaron a la AMIA para intentar destruirla, la institución no son paredes, son personas, y no pudieron ni van a poder matar las ideas y los valores que hoy en día representan a la comunidad”.

Autoridades presentes

Del acto participaron, además del intendente Poletti, el coordinador del gabinete municipal Víctor Hadad; el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón; el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, junto a concejales; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el vicepresidente de la DAIA filial Santa Fe, Daniel Steinberg; y demás autoridades e integrantes de la comunidad santafesina.

Santa Fe AMIA Poletti
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