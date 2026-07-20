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Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Tras dos meses sin distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Ministerio de Economía volvió a girar fondos a cinco provincias. Santa Fe recibió $5.000 millones. Una consultora advirtió que la decisión coincide con la negociación de proyectos clave en el Congreso

20 de julio 2026 · 20:15hs
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Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

Después de dos meses sin distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional reactivó en julio este mecanismo de asistencia financiera y envió fondos a cinco provincias, entre ellas Santa Fe.

La decisión se produjo en un contexto de intensas negociaciones parlamentarias, mientras la Casa Rosada busca reunir apoyos para aprobar una serie de proyectos considerados estratégicos.

Un informe de la consultora Politikon Chaco señala que, durante las dos primeras semanas de julio, el Ministerio de Economía giró $5.000 millones a cada una de las provincias beneficiadas. Los recursos llegaron a Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, mientras que Jujuy tiene un aporte devengado por el mismo monto que todavía no fue efectivizado.

LEER MÁS: Cumbre de intendentes de todo el país contra el ajuste de Milei: aseguran que se sostiene "con el despojo" a provincias y municipios

El reporte destaca que Catamarca recibió este año su tercer ATN; Entre Ríos también sumó el tercero; Misiones, el cuarto; Santa Fe, el segundo de 2026; y Córdoba obtuvo el primero desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Los ATN constituyen el mecanismo más discrecional de transferencia de recursos desde la Nación hacia las provincias. Su reactivación coincide con un momento en el que el oficialismo necesita respaldo legislativo para avanzar con distintas iniciativas, advierte el informe.

La agenda del Congreso

Entre los proyectos que el gobierno busca impulsar figura la reforma de la carta orgánica del Banco Central. También pretende avanzar con la denominada ley de Inocencia Fiscal, destinada a otorgar un marco legal para quienes decidan exteriorizar dólares no declarados. La iniciativa continúa demorada en el Congreso y esa situación obligó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a postergar por un mes la presentación de las declaraciones juradas de las personas humanas, según una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Otra de las iniciativas en agenda es el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incorpora cambios en las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El tratamiento de esa propuesta fue postergado hasta agosto por falta de los votos necesarios.

Transferencias a provincias

Según Politikon Chaco, durante la primera mitad de julio las provincias recibieron alrededor de $3 billones en concepto de transferencias automáticas, un nivel prácticamente sin cambios respecto del mismo período del año pasado. En contraste, las transferencias no automáticas acumularon $32.693 millones, de los cuales el 76% correspondió a Aportes del Tesoro Nacional.

Al mismo tiempo, las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indica que la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos —la principal fuente de recursos propios de las provincias— cayó 3,4% en términos reales entre enero y mayo, respecto del mismo período de 2025.

En cambio, el impuesto inmobiliario registró un crecimiento real del 9% en los primeros cinco meses del año, mientras que la recaudación por patentes automotor mostró una baja del 1,9%.

ATN Nación Santa Fe transferencias
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