En medio de la pandemia, volvió la UFC

Luego de ocho semanas de inactividad por los problemas que trajo la pandemia del coronavirus, volvió la UFC. En su edición 249, que se desarrolló en Jacksonville, Florida, todos los involucrados (peleadores, entrenadores, auxiliares, periodistas y staff) se sometieron a rigurosos controles sanitarios.

En la previa, uno de los luchadores dio positivo (dos asistentes suyo también) por covid-19: Ronaldo Jacare Souza. Su pelea programada ante Uriah Hall se suspendió.

Durante la velada, que se desarrolló a puertas cerradas y contó con once combates, los peleadores, jueces y el presentador no utilizaron barbijos (sí algunos integrantes de los equipos). Además, al finalizar las peleas, varios de los protagonistas se abrazaron. Eso sí: constantemente se limpiaba y se desinfectaba el octágono.

¿Qué fue lo más importante en la cartelera? En el enfrentamiento estelar, Justin Gaethje venció por nocaut a Tony Ferguson a los tres minutos del quinto round, conquistando el título interino ligero de la organización. Originalmente, Ferguson iba a enfrentarse a Khabib Nurmagomedov, pero todo se suspendió por las restricciones para viajar en medio de la pandemia.

Por otra parte, Henry Cejudo se impuso a Dominick Cruz en el segundo asalto, en la defensa de su título de peso gallo y al término de la pelea anunció su retiro. "Estoy contento con mi carrera. He hecho lo suficiente en el deporte. Pero ya quiero alejarme. Quiero divertirme. Tengo 33 años, ahora tengo una niña que me está esperando en casa. Desde que tenía 11 años sacrifiqué toda mi vida para llegar donde estoy ahora. No voy a dejar que nadie me quite eso. Así que me retiro esta noche", expresó. La UFC retomará la actividad en los próximos días: el miércoles 13 de mayo habrá una nueva edición y el próximo 16 también.