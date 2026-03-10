Uno Santa Fe | Santa Fe | intendente

Un intendente santafesino denunció ante la Justicia 32 puntos de venta de drogas en su ciudad

Presentó ante el Ministerio Público de la Acusación un informe detallado sobre posibles focos de comercialización de estupefacientes, fortaleciendo la cooperación institucional para desarticular redes criminales en el territorio

10 de marzo 2026 · 08:54hs
En los últimos días, se ejecutaron tres allanamientos coordinados en las ciudades de Rosario, Ibarlucea y Roldán, logrando desarticular una red criminal.

En el marco de las acciones locales contra el narcomenudeo, autoridades municipales de Roldán, encabezadas por el intendente Daniel Escalante, presentaron este lunes 9 de marzo una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) alertando sobre la posible existencia de 32 puntos de comercialización de estupefacientes distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

La presentación, recepcionada por el fiscal interviniente, da continuidad a una serie de medidas de colaboración con la Justicia iniciadas al comienzo de la actual gestión. Desde el municipio destacaron que esta acción no representa un hecho aislado, sino que forma parte de un protocolo sostenido de reporte ante cualquier situación sospechosa detectada en el territorio.

La estrategia de seguridad se basa en la cooperación entre los distintos niveles del Estado y los organismos judiciales. Recientemente, se realizaron mesas de trabajo con autoridades de la Subdirección de Investigación Criminal de Santa Fe para fortalecer la coordinación operativa entre las áreas municipales y las fuerzas abocadas a la investigación delictiva.

El objetivo de estos vínculos es consolidar un trabajo articulado que permita combatir el narcotráfico mediante la recolección de pruebas y la denuncia sistemática. Según las autoridades locales, el compromiso es evitar la omisión frente a la información delictiva y profundizar la sinergia con el Ministerio Público.

La política de denuncias sostenida durante los últimos cuatro años arrojó resultados en las investigaciones. Como ejemplo reciente, la semana pasada se ejecutaron tres allanamientos coordinados en las ciudades de Rosario, Ibarlucea y Roldán, logrando desarticular una red criminal.

Los operativos, realizados por fuerzas especiales (Ciope y TOE), permitieron la detención de tres personas; el secuestro de un importante arsenal de armas, que se hallaba oculto bajo tierra en barriles y el decomiso de dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia del reporte preventivo y la colaboración constante entre el gobierno local y las fuerzas de seguridad para reducir los focos de venta de droga en la región.

“Estamos convencidos de que la única manera de enfrentar estos problemas es trabajando de manera articulada entre los distintos niveles del Estado”, afirmó el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

