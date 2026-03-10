Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Independiente con un historial adverso en Avellaneda

Unión afrontará un desafío complejo desde las estadísticas cuando enfrente a Independiente este martes por el Torneo Apertura. Los detalles.

10 de marzo 2026 · 09:11hs
Unión visitará este martes desde las 19.45 a Independiente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Más allá del buen presente que atraviesa el equipo santafesino, el historial frente al Rojo marca una clara ventaja para el conjunto de Avellaneda, especialmente cuando el duelo se disputa en su estadio.

Un historial que favorece al Rojo ante Unión

En la era profesional, ambos equipos se enfrentaron en 70 oportunidades. El balance es favorable a Independiente, que suma 29 triunfos, mientras que Unión logró 12 victorias y empataron en 29 ocasiones.

Si se toman únicamente los partidos disputados en la máxima categoría, el dominio del Rojo también es claro: en 66 encuentros registra 26 victorias contra 11 del Tatengue, además de 29 empates.

Unión ganó una sola vez en el Libertadores de América de Avellaneda, y buscará dar el golpe este martes por la fecha 10.

La última vez que se enfrentaron fue el 5 de noviembre de 2024 en Avellaneda, por la Liga Profesional. Aquella noche, Independiente se impuso con contundencia por 3-0 con goles de Gabriel Ávalos, Santiago Montiel y Ignacio Maestro Puch.

Avellaneda, una cancha difícil para el Tatengue

La estadística se vuelve todavía más desafiante para Unión cuando debe visitar a Independiente. El conjunto rojiblanco apenas consiguió un triunfo en el estadio del Rojo, un dato que refleja lo complicado que históricamente resultó ese escenario.

Ese único festejo se produjo el 6 de noviembre de 1998, cuando Unión ganó 1-0 gracias a un gol de Martín Perezlindo a los 11 minutos del primer tiempo, por el Torneo Apertura 1998.

Desde entonces pasaron casi tres décadas sin nuevas victorias rojiblancas en Avellaneda. En ese lapso, Independiente acumuló cinco triunfos y tres empates frente al equipo santafesino.

Las formaciones de aquel triunfo histórico

En aquel recordado partido de 1998, Independiente, dirigido por César Luis Menotti, formó con Norberto Scoponi; Juan Carlos Ramírez, Sebastián Pena, Gabriel Milito y Cristian Díaz; Mauricio Hanuch, Fernando Carrizo, Víctor Manuel López y Daniel Garnero; Christian Gómez y Claudio Graff.

Unión, dirigido por Mario Zanabria, salió a la cancha con Pablo Cavallero; Ariel Donnet, Roberto Trotta, Cristian Biaggioni y Fernando Moner; Harles Bourdier, Oscar Vera, Diego Olivera y Darío Cabrol; Martín Perezlindo y Darío Gigena. El árbitro fue Ángel Sánchez.

Diez cruces recientes

En los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos se registraron varios partidos parejos, aunque con algunos triunfos importantes del Rojo. Entre ellos se destaca el 3-0 de 2024 en Avellaneda. Sin embargo, Unión también logró resultados resonantes, como el 3-0 conseguido en Santa Fe en 2023.

Así, el historial y los antecedentes reflejan que el estadio de Independiente suele ser un terreno complicado para el Tatengue, que intentará romper una larga sequía de casi tres décadas sin triunfos en Avellaneda.

