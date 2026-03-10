Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing visita a Sarmiento con la mira puesta en consolidarse en zona de playoffs

Racing, que viene de ganar en Tucumán, visitará a Sarmiento de Junín, desde las 22, en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 10 del Apertura.

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 08:18hs
Racing intentará prolongar su buen momento cuando visite este martes a Sarmiento de Junín por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 22 en el Estadio Eva Perón, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de ESPN Premium. En el VAR estará Salomé Di Iorio.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas atraviesa una racha positiva que lo posicionó entre los equipos que pelean por la clasificación a los playoffs. La “Academia” acumula cinco partidos sin derrotas en el campeonato, una seguidilla que le permitió meterse en la lucha dentro de la Zona B.

En caso de sumar un nuevo triunfo en Junín, Racing incluso podría escalar hasta la cuarta posición, dependiendo de otros resultados de la jornada.

Racing llega en alza

En su última presentación, el conjunto de Avellaneda mostró una de sus mejores versiones del torneo al golear 3-0 a Atlético Tucumán como visitante. Los goles fueron convertidos por el colombiano Duván Vergara y Santiago Solari, en una actuación que reforzó la confianza del equipo.

Ese rendimiento alimenta la ilusión de Racing de seguir sumando y afianzarse entre los ocho mejores de la zona, el objetivo inmediato en este tramo del torneo.

Sarmiento quiere acercarse a la pelea

Por su parte, Sarmiento no tuvo el inicio esperado en el campeonato. El equipo conducido por Facundo Sava ocupa la duodécima posición de la Zona B con nueve puntos, aunque llega con algo de aire tras su última victoria.

En la jornada anterior, el conjunto de Junín superó a Estudiantes de Río Cuarto y buscará aprovechar la localía para seguir sumando y acercarse a los puestos de clasificación.

Además, los antecedentes recientes juegan a favor del Verde: los dos enfrentamientos más cercanos entre ambos equipos, disputados en 2024, terminaron con triunfos de Sarmiento por 1-0.

Probables formaciones de Sarmiento y Racing

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Cristian Zabala, Manuel García, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández, Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Hora: 22.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Salomé Di Iorio.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Eva Perón de Junín.

Racing Sarmiento
