Tigre y Vélez animarán un duelo de agrandados en el Monumental de Victoria

Tigre y Vélez se enfrentarán este martes, desde las 19.45, en el José Dellagiovana de Victoria, por la fecha 10 de la Zona A del Apertura.

10 de marzo 2026 · 08:14hs
Tigre y Vélez Sarsfield protagonizarán este martes uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura 2026, cuando se enfrenten en Victoria en un choque que reúne a dos de los equipos de mejor rendimiento en lo que va del campeonato.

El partido se disputará desde las 19.45 en el Estadio José Dellagiovanna, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

El cruce enfrenta a dos protagonistas del torneo: el “Matador”, que marcha como escolta en la Zona B, y el “Fortín”, que lidera con autoridad la Zona A.

Tigre quiere recuperar terreno

El conjunto dirigido por Diego Dabove atraviesa un buen torneo, aunque en sus últimas presentaciones no logró sostener la regularidad que había mostrado en el inicio.

En sus dos compromisos más recientes, Tigre sumó apenas un punto: cayó 2-1 frente a Barracas Central en condición de visitante y luego igualó 2-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Victoria.

A pesar de ese pequeño bajón, el Matador se mantiene segundo en la Zona B con 15 unidades, a solo dos del líder Independiente Rivadavia. Un triunfo ante Vélez le permitiría, al menos de manera momentánea, treparse a la cima del grupo.

Vélez, sólido e invicto

Del otro lado estará un Vélez que atraviesa un momento aún más sólido. El equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto lidera la Zona A con 18 puntos y se mantiene invicto en el certamen, condición que comparte únicamente con Defensa y Justicia.

En la última fecha, el Fortín consiguió un triunfo de peso al imponerse 1-0 sobre Estudiantes de La Plata en La Plata, resultado que consolidó su liderazgo y lo posicionó como uno de los principales candidatos del campeonato.

Si el conjunto de Liniers logra sumar los tres puntos en el José Dellagiovanna, no solo mantendrá la punta de la Zona A, sino que ampliará la distancia con sus perseguidores, entre ellos Estudiantes y Unión de Santa Fe.

Con dos equipos protagonistas frente a frente y objetivos ambiciosos en juego, el choque en Victoria promete ser uno de los platos fuertes de la jornada del Apertura.

Probables formaciones de Tigre y Vélez

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago Lopéz, Jalil Elías, Bruno Leyes; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Manuel Lanzini, Imanol Machuca, Lucas Robertone, Claudio Baeza; Tobías Andrada, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 19:45.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN Premium.

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

