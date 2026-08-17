El Nuevo Car Show concluyó con éxito su paso por el circuito de Termas de Río Hondo

Con lluvia el Car Show Santafesino dio en el autódromo de Santiago del Estero una exhibición de alta calidad de carreras, no hubo momento en el cual la atención del público no estuviera al máximo

El Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo fue escenario del cierre de la sexta fecha del Nuevo Car Show. La competencia reunió a más de ciento veinte vehículos en pista distribuidos en cinco categorías, reafirmando el posicionamiento de Santiago del Estero dentro del circuito automovilístico nacional.

En el ámbito estrictamente deportivo, Joel Borgobello se adjudicó la victoria en la Clase 3, mientras que Marcos Karlen logró el primer puesto en la categoría TC4000. Por su parte, la divisional Fiat 600 disputó dos competencias decisivas, registrando los triunfos de Pablo Tedeschi en la Final 1 y de Pablo Gieco en la Final 2. La programación oficial de las competencias se completó con las definiciones de las clases restantes. El piloto Nicolás Benito obtuvo la victoria en la Clase 1, al tiempo que Nicolás González se consagró en el trazado termal al quedarse con el triunfo en la Clase 2.

Termas de Río Hondo disfrutó del Car Show Santafesino

En los Fiat 600 fueron dos finales a todo trapo y lluvia. No fue una buena largada del poleman Pablo Gieco que pronto debió resignar el liderazgo a manos de Pablo Tedeschi que tuvo una largada mágica desde el 9° lugar, pasando en una vuelta a ser el puntero. Federico Saba que largo segundo también se retrasó junto al igual que Gieco y se fue al 6° lugar.

A mitad de carrera Alejandro Saucedo que se mantuvo en el pelotón de adelante, pasaba a ser nuevo puntero, pero en la parte final Tedeschi recupera la punta, el resto de los competidores se fueron separando por algún que otro trompo, la definición encontró a Pablo Tedeschi con 1 segundo y medio sobre Saucedo quien ganó la etapa regular.

A puro ritmo en el TC4000. Frenético arranque de la final, entre Yacob y Di Palma, antes del primer giro comienzan los problemas para Di Palma por causa de los neumáticos perdiendo tres lugares, atrás pilotos que comenzaban a escalar posiciones como Karlen que se acomodaba segundo y Mario Baldo que había largado 11° subía hasta el quinto lugar.

Los Fiat 600 TS brindaron un gran espectáculo en las dos finales disputadas en Santiago del Estero.

Ingresando a la segunda mitad Marcos Karlen acortaba distancia sobre el líder Yacob, hasta ponerse a la cola del puntero y no solo eso sino que en la zona de la curva del codo mete un sobrepaso de manual para tomar la punta. Karlen se mantenía adelante mientras atrás había lucha Federico Di Palma superaba en dos vueltas, primero a Canciani y después a Yacob, cuando decide ir a buscar la punta Karlen llevaba más de 2 segundos y manejo la diferencia hasta la bandera a cuadros.

En la clase 1. Largada friccionada entre Scaglia, Benito Beatini, los tres en una baldosa durante la primera dos vueltas, cerrando el giro tres una carambola de cuatro autos en la curva de ingreso a la recta provoca que haya deserciones tempranas de Vaira, Asencio, Villarino y Posebon, el auto de seguridad ingresa a poner orden con Benito comandando las acciones. Al arrancar la segunda mitad la pelea por la punta se puso al rojo vivo, tanto Beatini como Benito se prestaban la punta doblando al límite, todo hacia prever un final cerrado y sucedió así con Nicolás Benito logrando un ajustado pero merecido triunfo.

En la clase 3. Una de las largadas de mayor tensión de la jornada, llegaron a la curva 1 cuatro autos intentando ver quien giraba por la cuerda, salieron chispas durante medio circuito entre los autos, en la segunda vuelta las cosas se acomodan con Cano adelante y Borgobello detrás. La tercera vuelta ingreso del pace dar por un despiste y bronca de los de adelante por perder la diferencia a favor, el relanzamiento le vino bien a Borgobello que por un momento amenazó seriamente a Cano y Ciaurro desde el tercer lugar acechaba.

Más de 120 máquinas en pista distribuidas en cinco categorías fueron el deleite de los espectadores.

El tramo final volvió a mostrar una dura lucha en cada puesto, el mejor condimento fue la definición por la punta entre Cano y Borgobello que insistió con su ataque hasta que en la penúltima vuelta Borgobello se hace de la punta de la carrera para manejar en los últimos 4,805 metros con la vista en la bandera a cuadros, que lo termina coronando como ganador.

En la clase 2. Nicolás González con el Fiat Way fue el que mejor largo con Thiago Ferrari muy cerca, así cumplieron la primera parte de carrera en tanto el santiagueño Antonio Gubaira se retrasaba hasta los últimos lugares, la punta de la carrera tenía una pelea durísima en la vuelta 3 se raspan Ferrari que iba por el líder con Garino y ambos pierden las posibilidades Ferrari que sexto y Garino al fondo de la grilla.

Agradecimiento de parte de González que se sacaba de encima a los candidatos a pelearle la carrera, Costamagna toma propiedad del segundo lugar, un despiste obliga al ingreso del pace car y al puntero se le esfuman las diferencias. A todo esto la final ingresaba en las vueltas definitorias. González se aferraba a la punta en los dos últimos circuitos al igual que el escolta Costamagna, que miraba los espejos por la cercanía de Melli y Paulini, adelante Nico González transitaba el circuito final con la diferencia necesaria para hacer doblete, triunfo en la carrera y ganador de la etapa regular.