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Delfino, el rey del Ascenso: los números que ilusionan a Colón

Iván Delfino, quien volvió a Colón para el tramo final de la temporada, ostenta un registro que lo ponen en el primer lugar en los últimos 15 años del ascenso.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 10:18hs
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Delfino, el rey del Ascenso: los números que ilusionan a Colón

UNO Santa Fe / José Busiemi

El regreso de Iván Delfino al banco de suplentes de Colón para el tramo final de la temporada encendió nuevamente la ilusión en el mundo sabalero. Aunque el funcionamiento del equipo todavía muestra pasajes distantes del rendimiento ideal esperado por sus hinchas, la contundencia de los resultados es indiscutible.

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Es que Colón tras su llegada lleva dos victorias sobre dos presentaciones en este segundo ciclo (ante San Telmo y Patronato) mantienen al conjunto rojinegro a la expectativa en la pelea por la Zona A, escoltando a Ferro Carril Oeste (que le lleva siete unidades) y a Deportivo Morón (que está a dos puntos y debe un encuentro).

El Viejo Delfino, con registros que ilusionan a Colón

Más allá de la urgencia del torneo, la figura de "El Viejo" cobra una dimensión histórica en la categoría. Según un informe publicado por el perfil Punto Ascenso en sus redes sociales, Delfino lidera en el primer puesto del ranking de los entrenadores con más puntos cosechados en la Primera Nacional durante los últimos 15 años.

El Viejo Delfino volvió a Colón, donde cosechó dos victorias al hilo y ahora va por la materia pendiente de la convicción en el juego.

El Viejo Delfino volvió a Colón, donde cosechó dos victorias al hilo y ahora va por la materia pendiente de la convicción en el juego.

Con un impresionante registro de 439 puntos en 256 partidos, encabeza un podio de jerarquía donde supera a referentes del ascenso como Pablo Vicó (397 PTS en 304 PJ), Walter Otta (375 PTS en 270 PJ), Gabriel Gómez (361 PTS en 254 PJ) y Walter Perazzo (358 PTS en 246 PJ).

Los números de Delfino en sus dos ciclos en Colón

El entrenador atraviesa su segunda etapa en el club del barrio Centenario, consolidando una estadística altamente positiva al frente del Sabalero:

Primer ciclo (2024): Dirigió 26 partidos en la Primera Nacional con un saldo de 12 victorias, 7 empates y 7 derrotas (35 goles a favor, 21 en contra, efectividad del 55.13%). Sumado al encuentro disputado en Copa Argentina (1 victoria y 1 derrota), su primera etapa arrojó un total de 28 partidos, 13 triunfos, 8 empates y 7 caídas (54.76% de los puntos).

Segundo ciclo (2026): Arrancó con efectividad perfecta del 100%, tras lograr 2 victorias en 2 encuentros disputados, con 4 goles a favor y la valla invicta (diferencia de +4).

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En el desglose global sumando ambas etapas, Iván Delfino acumula 30 partidos dirigidos en Colón, con 15 victorias, 7 empates y 8 derrotas, alcanzando 39 goles a favor y 21 en contra (+18 de diferencia) y un imponente 57.78% de efectividad.

Con la espalda de un especialista en la divisional y la solidez de los números a su favor, el técnico busca ajustar el juego colectivo para que Colón meta el zarpazo final en la lucha por el ansiado ascenso.

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