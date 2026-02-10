Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

Colón tiene definida la estructura para recibir a Deportivo Madryn este sábado a las 20 en el Brigadier López. Ezequiel Medrán tiene un plan alternativo.

Colón vuelve a escena en el Torneo de la Primera Nacional con una planificación minuciosa y una convicción clara. El debut del sábado a las 20, frente a Deportivo Madryn en el Brigadier López, encuentra al equipo de Ezequiel Medrán con una formación prácticamente definida y una idea de juego sostenida en sociedades ya probadas, aunque sin descartar un giro táctico si el desarrollo del partido lo exige.

El esquema elegido para iniciar el campeonato es un 4-4-2 , que marca una ruptura casi total respecto del último compromiso oficial ante el CADU , con triunfo por 1-0 en Santa Fe. De aquel equipo, solo dos jugadores se mantienen en el once : Conrado Ibarra e Ignacio Lago , aunque ambos con funciones diferentes.

Ibarra aparece ahora como volante por la izquierda, en una posición que le exige mayor recorrido y compromiso táctico, mientras que Lago dejó la mitad de la cancha para transformarse en segundo delantero, acompañando al goleador Alan Bonansea, una apuesta clara a ganar peso ofensivo.

Sociedades que explican la elección en Colón

Más allá de los nombres, Medrán construyó su equipo a partir de parejas que ya demostraron funcionamiento. En el fondo, la zaga integrada por Pier Barrios y Federico Rasmussen llega con antecedentes positivos de su etapa en Godoy Cruz, aportando solidez y conocimiento mutuo.

Federico Lértora arrancará como suplente pero Ezequiel Medrán tiene en mente un plan para contarlo entre los 11 de Colón.

En la mitad de la cancha, el binomio Ignacio Antonio–Matías Muñoz ofrece equilibrio y orden, mientras que en ataque, la conexión entre Julián Marcioni y Alan Bonansea, forjada en Patronato, aparece como una de las principales cartas ofensivas del Sabalero.

Con este panorama, el equipo que se perfila para el debut es: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

El plan alternativo que Medrán tiene en la cabeza en Colón

Aunque el 4-4-2 es la base, el entrenador también trabajó un 4-5-1 como plan alternativo, pensado para determinados momentos del partido. En este dibujo aparece Federico Lértora, cuyo ingreso le daría mayor control al mediocampo y experiencia al equipo.

En este escenario, la defensa se mantendría sin cambios, mientras que en la mitad de la cancha se conformaría un tridente interno con Lértora, Antonio y Muñoz. Marcioni ocuparía el carril derecho, Lago el izquierdo y Bonansea quedaría como única referencia de área. El que saldría del equipo sería Conrado Ibarra.

Colón llega al inicio del torneo con una identidad en construcción, pero con decisiones claras. Medrán eligió un camino, lo entrenó y también preparó variantes para adaptarse a los imprevistos. El sábado, ante su gente, el Sabalero pondrá en marcha un nuevo proceso con la certeza de tener una idea firme y un plan B listo para activarse.