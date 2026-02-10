Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

La AFA no llegó a un acuerdo con las empresas por la televisación de la Primera Nacional. Los hinchas de Colón tendrán que hacer un gasto extra

10 de febrero 2026 · 15:18hs
¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

UNO Santa Fe | José Busiemi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia. Los hinchas de Colón deberán ahora hacer un gasto extra.

El ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes. La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

• LEER MÁS: ¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

Cuánto costará la suscripción para a Colón en la Primera Nacional

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares, un equivalente a 14 mil pesos argentinos. Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

Colón AFA Primera Nacional
Noticias relacionadas
Ignacio Antonio se mostró ilusionado con el debut de Colón.

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

medran, entre la calma y la conviccion: tenemos que construir un ano solido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

medran paro a los 11 de colon para el debut ante deportivo madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

colon arranca con una idea firme pero con un plan b listo para activarse

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

Lo último

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Último Momento
El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Ovación
¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones