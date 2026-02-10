¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

La AFA no llegó a un acuerdo con las empresas por la televisación de la Primera Nacional. Los hinchas de Colón tendrán que hacer un gasto extra

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia. Los hinchas de Colón deberán ahora hacer un gasto extra.

El ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes. La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

Cuánto costará la suscripción para a Colón en la Primera Nacional

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares, un equivalente a 14 mil pesos argentinos. Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.