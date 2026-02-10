Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Colón debutará el sábado 14 a las 20 ante Deportivo Madryn. Será el regreso a la competencia oficial en medio de un club profundamente transformado.

10 de febrero 2026 · 09:10hs
UNO / José Busiemi

Colón volverá a jugar un partido oficial y no será uno más. El sábado 14, desde las 20, en el Brigadier López, el Sabalero recibirá a Deportivo Madryn en su estreno en el Torneo de la Primera Nacional, poniendo fin a una espera tan extensa como atípica.

Para entonces habrán pasado 132 días desde la última vez que el rojinegro salió a la cancha por los puntos, un lapso inédito para un club atravesado por la urgencia, la expectativa y la necesidad de reconstrucción.

Una ausencia prolongada que explica mucho

El último partido oficial de Colón se disputó el 5 de octubre de 2025. Aquella tarde, el equipo se impuso 1-0 con gol de Christian Bernardi a los 9 minutos del segundo tiempo. Fue, paradójicamente, el único triunfo en la era de Ezequiel Medrán, en el cierre de una campaña calamitosa que dejó al Sabalero fuera del Reducido y, por arrastre, también sin Copa Argentina 2026.

Christian Bernardi fue el autor del último gol oficial de Colón, en la victoria ante CADU, del 5 de octubre del 2025.

Christian Bernardi fue el autor del último gol oficial de Colón, en la victoria ante CADU, del 5 de octubre del 2025.

El formato del torneo hizo el resto. Sin chances de pelear por el ascenso y sin competencia paralela, Colón entró en un largo paréntesis deportivo que se extendió mucho más de lo habitual. Al martes 10 de febrero, ya habían transcurrido 128 días desde aquel encuentro. El sábado serán 132. Demasiados.

Colón, del derrumbe deportivo a la reconstrucción

En ese tiempo pasó de todo. Colón cerró una temporada que golpeó fuerte en lo futbolístico y en lo anímico, y que marcó el final de una etapa. El plantel fue prácticamente refundado, con salidas de peso y fuerte contenido simbólico. Se marcharon campeones del 2021 como Luis Miguel Rodríguez y el propio Christian Bernardi, emblemas de una época gloriosa que ya quedó atrás.

En contrapartida, también hubo regresos con sentido identitario. El de Federico Lértora, otro campeón, funcionó como un guiño a la memoria reciente y como un intento de recuperar liderazgo y pertenencia en un vestuario que necesitaba referencias.

Un club que también cambió de manos

Pero la transformación no fue solo futbolística. En estos cuatro meses largos, Colón vivió un cambio de gobierno. Se cerró el ciclo de Víctor Godano y regresó el Vignattismo, de la mano de Tradición Sabalera, con José Vignatti nuevamente al frente del club. Una vuelta cargada de significado político e institucional, que buscó reinstalar un modelo de conducción conocido, en un momento límite.

En sintonía con ese movimiento, la nueva dirigencia tomó una decisión clave: ratificar a Ezequiel Medrán como entrenador y avanzar con un nuevo proyecto deportivo, con Diego Colotto como director deportivo. Continuidad en el banco, pero con un contexto totalmente distinto.

El regreso más esperado

Por eso el partido del sábado no será solo un debut. Será un punto de partida, el final de una espera que se hizo eterna y el inicio de un camino que Colón está obligado a recorrer con protagonismo. Después de 132 días sin fútbol oficial, el hincha volverá a ocupar su lugar, con bronca acumulada, ilusión renovada y una necesidad urgente: volver a sentirse representado. El Brigadier López será testigo del reencuentro. Colón vuelve a jugar. Y vuelve, también, a buscarse a sí mismo.

