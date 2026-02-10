Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

El sábado, Colón pondrá en marcha una nueva ilusión de ascenso en la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn, con nuevo capitán

10 de febrero 2026 · 14:30hs
Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

Colón vuelve a escena con ilusiones renovadas. El sábado, en el Brigadier López, iniciará un nuevo camino en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, con el objetivo claro de dejar atrás las frustraciones recientes y volver a pelear por el ascenso. El arranque llega cargado de expectativas y con nuevo capitán.

Después de una campaña pasada marcada por decepciones, el club apostó por un profundo recambio. Fueron 16 incorporaciones, cambios dirigenciales y una clara intención de barajar y dar de nuevo, manteniendo la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán. En ese contexto, la cinta tendrá un nuevo dueño y no es uno más: Pier Barrios.

El defensor, de 35 años, llega desde el fútbol peruano, pero su recorrido va mucho más allá de su último paso. Conoce el ascenso argentino, sabe lo que implica pelear campeonatos largos y exigentes y, sobre todo, aporta una cuota de experiencia y liderazgo que el plantel necesitaba. Por eso, puertas adentro no sorprendió que Medrán lo eligiera como referente principal de este Colón 2026.

Colón tiene nuevo capitán

La gente también juega su partido. Después de más de cuatro meses sin ver al equipo en el Brigadier López, el regreso a casa genera una expectativa creciente. Hay caras nuevas, otra energía y una voz de mando distinta en el fondo, con Barrios como estandarte de un plantel que busca recuperar identidad y carácter.

GOL PIER BARRIOS.jpg
Ezequiel Medr&aacute;n confirm&oacute; a Pier Barrios como nuevo capit&aacute;n de Col&oacute;n.

Ezequiel Medrán confirmó a Pier Barrios como nuevo capitán de Colón.

Colón arranca una nueva ilusión. Y lo hace con un capitán que promete orden, experiencia y personalidad para intentar guiar al Sabalero hacia el objetivo mayor: volver a estar donde cree que pertenece.

Colón Pier Barrios Deportivo Madryn
