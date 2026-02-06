Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

El procedimiento se concretó en Santo Tomé tras un control policial. La Fiscalía imputó a los sospechosos por robo calificado y lesiones

Un amplio operativo policial permitió esclarecer el brutal ataque sufrido por una mujer policía en la autopista Santa Fe–Rosario y recuperar su moto y su arma reglamentaria , que habían sido robadas durante el asalto. En el marco de la investigación, cuatro personas fueron aprehendidas , entre ellas un menor de edad , señaladas como presuntas responsables del hecho.

El procedimiento se concretó este jueves cerca de la medianoche , cuando efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizaban un control de rutina en la esquina de Necochea y las vías ferroviarias . Durante la identificación, los agentes detectaron un marcado nerviosismo en uno de los involucrados, lo que derivó en información clave sobre el paradero de los elementos sustraídos.

Todos los sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial y, a partir de los datos obtenidos, se realizó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Monasterio al 1300, en el barrio Los Hornos, al norte de la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del kilómetro 147.

chaleco

Los objetos recuperados

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una mochila con elementos personales, un chaleco balístico y una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores, cuya numeración coincidía con la del arma sustraída.

La mujer policía fue emboscada mientras circulaba en su motocicleta y vestía uniforme. Los agresores la derribaron con un golpe, la atacaron con violencia y le robaron el arma, el teléfono celular y el rodado, para luego huir hacia el sector sur de la autopista.

La agente fue encontrada a la vera del pavimento por dos efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo. Presentaba lesiones en un brazo y en la cabeza, por lo que fue trasladada al Samco local y posteriormente al hospital Cullen, donde recibió atención médica.

Cuatro aprehendidos

A partir de las tareas investigativas, los efectivos de Santo Tomé y Sauce Viejo presumieron que los autores del ataque se movían en la zona, debido a la rapidez con la que habían escapado.

El refuerzo del patrullaje y el cierre del cerco policial permitieron avanzar en la causa y concretar la aprehensión de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, señaladas como presuntos responsables del hecho.

Delitos imputados

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación y a la Fiscalía de Menores. Las autoridades ordenaron que los sospechosos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa por los delitos de robo calificado y lesiones.

