Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Luego de la práctica matutina en el predio 4 de junio, el volante Ignacio Antonio habló sobre el presente de Colón a días del debut ante Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 13:06hs
Ignacio Antonio se mostró ilusionado con el debut de Colón.

Melani Rivas UNO 106.3

Ignacio Antonio se mostró ilusionado con el debut de Colón.

A cuatro días del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el plantel sabalero entrenó este martes por la mañana en el predio 4 de junio y el DT Ezequiel Medrán brindió indicios concretos respecto a la formación titular para el debut.

Luego de la práctica, uno de los jugadores que tomó contacto con la prensa fue el volante Ignacio Antonio, quien habló y ponderó el plantel que se conformó para afrontar la competencia.

La expectactiva de Ignacio Antonio

"Queda poquito para el debut, tuvimos una pretemporada intensa y estoy con muchas ganas de que comience el torneo. Ezequiel aún no confirmó el equipo, pero ojalá que me toque estar", comenzó diciendo.

Consultado por la sociedad con Matías Muñoz dijo: "Con Mati jugamos juntos todo el torneo pasado, con una mirada ya sabemos lo que piensa cada uno y eso está bueno. Pero hay que esperar que Ezequiel confirme el equipo".

Respecto a la intención del DT contó: "Busca mucho la intensidad, la presión alta para ser protagonistas y estamos trabajando en esa idea de juego".

LEER MÁS: Medrán, entre la calma y la convicción en Colón: "Tenemos que construir un año sólido"

"Colón tiene un plantel muy parejo en todos los puestos y eso potencia lo individual. Se armó un lindo plantel para pelear arriba y el único objetivo es el ascenso", expresó el volante.

En otro tramo de la charla, Antonio opinó: "Se va a entender la ansiedad de la gente, pero la realidad es que se pueden dar partidos largos y hay que trabajarlos, porque todos los rivales son muy parejos".

Por último, el jugador afirmó: "Colón tiene que ascender, vine con una idea y lo ratifiqué. Colón es un club enorme de Argentina y la gente te lo hace saber. Esa presión está buena para la exigencia diaria".

Colón plantel ignacio antonio
Noticias relacionadas
medran paro a los 11 de colon para el debut ante deportivo madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

colon arranca con una idea firme pero con un plan b listo para activarse

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

¿cuanto hace que colon no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

gigliotti anuncio su retiro: no estoy triste, podria haber seguido pero me canse un poco

Gigliotti anunció su retiro: "No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco"

Lo último

Luto en el básquet: murió el expresidente de la CAB, Fabián Borro

Luto en el básquet: murió el expresidente de la CAB, Fabián Borro

Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Último Momento
Luto en el básquet: murió el expresidente de la CAB, Fabián Borro

Luto en el básquet: murió el expresidente de la CAB, Fabián Borro

Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

Pier Barrios, el nuevo capitán del Colón 2026 que despierta ilusiones

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Se restablece el diálogo entre el Gobierno provincial y policías: habrá una reunión a las 15

Se restablece el diálogo entre el Gobierno provincial y policías: habrá una reunión a las 15

Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Ovación
Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Mauro Peinipil y la previa del debut de Colón: Sabemos lo que representa este club

Mauro Peinipil y la previa del debut de Colón: "Sabemos lo que representa este club"

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones