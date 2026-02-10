"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Luego de la práctica matutina en el predio 4 de junio, el volante Ignacio Antonio habló sobre el presente de Colón a días del debut ante Deportivo Madryn

A cuatro días del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el plantel sabalero entrenó este martes por la mañana en el predio 4 de junio y el DT Ezequiel Medrán brindió indicios concretos respecto a la formación titular para el debut.

Luego de la práctica, uno de los jugadores que tomó contacto con la prensa fue el volante Ignacio Antonio, quien habló y ponderó el plantel que se conformó para afrontar la competencia.

La expectactiva de Ignacio Antonio

"Queda poquito para el debut, tuvimos una pretemporada intensa y estoy con muchas ganas de que comience el torneo. Ezequiel aún no confirmó el equipo, pero ojalá que me toque estar", comenzó diciendo.

Consultado por la sociedad con Matías Muñoz dijo: "Con Mati jugamos juntos todo el torneo pasado, con una mirada ya sabemos lo que piensa cada uno y eso está bueno. Pero hay que esperar que Ezequiel confirme el equipo".

Respecto a la intención del DT contó: "Busca mucho la intensidad, la presión alta para ser protagonistas y estamos trabajando en esa idea de juego".

"Colón tiene un plantel muy parejo en todos los puestos y eso potencia lo individual. Se armó un lindo plantel para pelear arriba y el único objetivo es el ascenso", expresó el volante.

En otro tramo de la charla, Antonio opinó: "Se va a entender la ansiedad de la gente, pero la realidad es que se pueden dar partidos largos y hay que trabajarlos, porque todos los rivales son muy parejos".

Por último, el jugador afirmó: "Colón tiene que ascender, vine con una idea y lo ratifiqué. Colón es un club enorme de Argentina y la gente te lo hace saber. Esa presión está buena para la exigencia diaria".